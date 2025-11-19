Ο Σάκης Παπαβασιλείου θα είναι ο νέος προπονητής του Παναργειακού με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τον αντικαταστάτη του Αρμάντο Φουτσίνι.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναργειακού στο θέμα του νέου προπονητή της ομάδας. Οι «πράσινοι» βρήκαν πολύ σύντομα τον αντικαταστάτη του Αρμάντο Φουτσίνι με τον εκλεκτό να είναι ο Σάκης Παπαβασιλείου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο νέος προπονητής παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας πριν την σημερινή προπόνηση από τον πρόεδρο κ. Σταύρο Τσιόδρα.

Ο Σάκης Παπαβασιλείου, που είχε διατελέσει και ποδοσφαιριστής στο Παναργειακό, αναλαμβάνει από σήμερα τα ηνία του Παναργειακού .

Στη προπονητική του καριέρα έχει καταφέρει να επιτύχει ανόδους από την Γ εθνική στη Β με τις ομάδες του Βατανιακού,Πιερικού, Ιαλυσού ,Κοζάνης αλλά και την περσινή είσοδο στα play off του του Βόρειου ομίλου στη Super League 2,με την ομάδα του Μακεδονικού.

Επίσης έχει περάσει από τις ομάδες των Χανίων, Αιγινιακού, ΑΕ Καραισκάκη, Ολυμπιακού Βόλου.

Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναργειακός τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και επιτυχίες!

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος προπονητής του Παναργειακού ανέφερε : «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του ιστορικού Παναργειακού που έχει κόσμο που αγαπά την ομάδα. Επιστρέφω σε γνώριμα μέρη μετά από αρκετά χρόνια. Μας περιμένει σκληρή δουλειά για να γυρίσουμε την κατάσταση, είμαι αισιόδοξος,μου αρέσουν οι προκλήσεις και πιστεύω οτι θα τα καταφέρουμε! Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας».