Την πρόσληψη του Γιάννη Τάτση ανακοίνωσε η Καβάλα, με τον 53χρονο προπονητή να επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των «Αργοναυτών».

Σε αναζήτηση προπονητή βρισκόταν το τελευταίο διάστημα η Καβάλα μετά την αποχώρηση του Θωμά Γράφα από την τεχνική ηγεσία και όπως ανακοίνωσαν οι «Αργοναύτες» ο εκλεκτός είναι ο Γιάννης Τάτσης.

Ο 53χρονος προπονητής επιστρέφει στον πάγκο της Καβάλας, όπου βρισκόταν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Η ανακοίνωση της Καβάλας για τον Γιάννη Τάτση

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας!

Ο έμπειρος προπονητής επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς είχε καθίσει και πέρυσι στον πάγκο της ομάδας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη σωτηρία και σταθεροποίησή της. Με τη μεθοδικότητα, το πάθος και τον επαγγελματισμό του, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και δημιούργησε ένα σύνολο με ταυτότητα, πειθαρχία και ψυχή.

Ο Γιάννης Τάτσης έχει πλούσια εμπειρία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε σημαντικούς συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι γνωστός για τη δουλειά του στο γήπεδο, την επικοινωνία με τους παίκτες και τη φιλοσοφία του για δυναμικό, ομαδικό ποδόσφαιρο.

Μαζί του, στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, βρίσκονται:



-Νίκος Σουμβουλίδης, προπονητής τερματοφυλάκων

-Θεόδωρος Σκύφτας, αναλυτής αθλητικών προπονήσεων

-Τάσος Σιδερίδης, γυμναστής

Η επιστροφή του Γιάννη Τάτση και του επιτελείου του σηματοδοτεί νέα αρχή, σταθερότητα και αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν».