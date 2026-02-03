Το απίθανο γκολ του Τσικίνιο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ανάμεσα στα καλύτερα για το League Phase του Champions League.

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με την κατάταξη να αλλάζει πάνω από 300 φορές (!) κατά τη διάρκεια των αγώνων, με αποκορύφωμα του buzzer beater του τερματοφύλακα Τρούμπιν για την Μπενφίκα που την έστειλε στην επόμενη φάση αντί της Μαρσέιγ για ένα γκολ.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κατάφερε να νικήσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία (2-1) και έκλεισε μία θέση στην 24άδα, παίρνοντας το εισιτήριο για τα play offs ως 18ος ενώ μετά την κλήρωση, έμαθε ότι θα βρει στον δρόμο του τη Λεβερκούζεν .

Η UEFA έκανε γνωστά τα τέρματα που είναι υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Γκολ για τη League Phase, το οποίο ψηφίζεται από το κοινό και έχουν δοθεί συνολικά δέκα επιλογές.

Μεταξύ αυτών είναι το λυτρωτικό τέρμα του Τρούμπιν της Μπενφίκα, οι εμπνεύσεις των Βιτίνια της Παρί και Ράσφορντ της Μπαρτσελόνα αλλά και η γκολάρα του Ντράγκομιρ της Πάφου κόντρα στη Σλάβια Πράγας.

Από αυτή τη λίστα δεν γινόταν να λείπει το υπέροχο γκολ του Τσικίνιο του Ολυμπιακού. Είμαστε στην 5η αγωνιστική του League Phase και οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούν τη Ρεάλ Μαδρίτης των Μπαπέ, Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ. Ο Γάλλος στράικερ έκανε μία μυθική εμφάνιση και με τέσσερα γκολ οδήγησε τον ισπανικό σύλλογο στη νίκη με 4-3.

Ωστόσο τον χορό των τερμάτων άνοιξε ο Τσικίνιο, ο οποίος συνεργάστηκε εντυπωσιακά με τον Ποντένσε και τον Ελ Καμπί, οι τρεις τους έκρυψαν την μπάλα και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός την εμφάνισε με εντυπωσιακό τρόπο στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας. Για αυτό τον λόγο, η UEFA τον συμπεριέλαβε στη λίστα και δίνει την ευκαιρία στο κοινό να τον ψηφίσει. Μπείτε εδώ για να το ψηφίσετε .