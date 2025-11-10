Η Athens Kallithea επικράτησε της Ηλιούπολης στο Ψαχνά με 1-0 χάρη στο «χρυσό» γκολ που πέτυχε ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης στο 90'+5'.

Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης «καθάρισε» για την Athens Kallithea! Ο εκ των αρχηγών του συλλόγου της Καλλιθέας έδωσε τη λύση στην αναμέτρηση με την Ηλιούπολη στα Ψαχνά, καθώς με γκολ του στο 90'+5' έκανε το 1-0 γλίτωσε την ομάδα του από την «γκέλα» και της χάρισε το τρίποντο.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα (86′ λ.τ Ντούνταχ), Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτση, Τσουμάνης (90′ Μπάρετ), Σουντουρά (46′ Κεραμιδάς), Ζαφειράκης (54′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης (90+7′ Ινσούα), Φροσύνης, Μεταξάς, Γκολφίνος, Γερολέμου (62′ λ.τ Σαρδέλης), Kαντίγιο (72′ Μαυριάς), Γκέζος, Ντεντάκης (72′ Πανάγου).

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 8/11

Χανιά - Πανιώνιος 0-2

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός - Μαρκό 0-1

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη - Athens Kallithea 0-1

Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 23

2. Πανιώνιος 21

3. Athens Kallithea 16

4. Μαρκό 16

------------------------------

5. Ολυμπιακός Β 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

*Ολυμπιακός Β' και Αιγάλεω έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.