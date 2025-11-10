Ηλιούπολη - Athens Kallithea 0-1: «Απόδραση» με buzzer beater του Βασιλόγιαννη
Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης «καθάρισε» για την Athens Kallithea! Ο εκ των αρχηγών του συλλόγου της Καλλιθέας έδωσε τη λύση στην αναμέτρηση με την Ηλιούπολη στα Ψαχνά, καθώς με γκολ του στο 90'+5' έκανε το 1-0 γλίτωσε την ομάδα του από την «γκέλα» και της χάρισε το τρίποντο.
Περισσότερα σε λίγο...
Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα (86′ λ.τ Ντούνταχ), Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτση, Τσουμάνης (90′ Μπάρετ), Σουντουρά (46′ Κεραμιδάς), Ζαφειράκης (54′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος.
Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης (90+7′ Ινσούα), Φροσύνης, Μεταξάς, Γκολφίνος, Γερολέμου (62′ λ.τ Σαρδέλης), Kαντίγιο (72′ Μαυριάς), Γκέζος, Ντεντάκης (72′ Πανάγου).
Super League 2 - 9η αγωνιστική
Σάββατο 8/11
- Χανιά - Πανιώνιος 0-2
Κυριακή 9/11
- Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0
- Παναργειακός - Μαρκό 0-1
Δευτέρα 10/11
- Ηλιούπολη - Athens Kallithea 0-1
Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 23
2. Πανιώνιος 21
3. Athens Kallithea 16
4. Μαρκό 16
------------------------------
5. Ολυμπιακός Β 13
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3
*Ολυμπιακός Β' και Αιγάλεω έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
