Ο Θωμάς Γράφας είναι και τυπικά νέος προπονητής της Ηλιούπολης με την ομάδα των Νοτίων Προαστείων να ανακοινώνει την συμφωνία μαζί του.

Όπως είχε γίνει γνωστό ο Θωμάς Γράφας θα ήταν ο νέος προπονητής της Ηλιούπολης και το μόνο που έμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Αυτό έγινε σήμερα με την ομάδα των Νοτίων Προαστείων να αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Θωμά Γράφα.

Ο νέος μας τεχνικός επιστρέφει στην Ηλιούπολη για τη δεύτερη θητεία του, με στόχο να φέρει ισορροπία και να οδηγήσει την ομάδα στη μάχη της παραμονής.

Καλωσορίζουμε τον Θωμά Γράφα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».