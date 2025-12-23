Καλαμάτα: «Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τακτοποίηση της εκκρεμότητας και άρση του ban»

Με ανακοίνωσή της η Καλαμάτα αναφέρει πως έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα και να αρθεί το ban που της έχει επιβληθεί.

Η ΕΠΟ και συγκεκριμένα το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης γνωστοποίησε πως ανακαλεί την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στην Super League 2, κάτι που σημαίνει πως η «Μαύρη Θύελλα» θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές.

Οι Μεσσήνιοι με δικοί τους ανακοίνωσε ανέφεραν πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία και πως έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθεί το ban αυτό. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα, με απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υποδέχεται με ψυχραιμία την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης.

Η Διοίκηση της ομάδας έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση της σχετικής εκκρεμότητας και, με την καταβολή του απαιτούμενου ποσού και την ταυτόχρονη άρση του ban, η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της προς την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων και την επιστροφή της στη Super League 1.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον συνολικό αγωνιστικό, οργανωτικό και μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, ο οποίος υλοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της, με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και τη συνεχή αγωνιστική του εξέλιξη.

Τέλος, με την ευκαιρία των εορτών, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία».