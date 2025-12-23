Καλαμάτα: Ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της στην Super League 2, τι σημαίνει η ποινή
Ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετά από απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει πως η «Μαύρη Θύελλα» θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές της. Το σίγουρο είναι πως οι Μεσσήνιοι θα κάνουν προσφυγή, την οποία αν κερδίσουν θα μπορούν κανονικά να ενισχύσουν το ρόστερ τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ έχει ως εξής: «Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ' αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.