Καλαμάτα: Ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της στην Super League 2, τι σημαίνει η ποινή

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως ανακαλεί την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στην Superr League 2. Τι σημαίνει για την «Μαύρη Θύελλα» αυτή η ποινή.

Ανακλήθηκε η άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετά από απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει πως η «Μαύρη Θύελλα» θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές της. Το σίγουρο είναι πως οι Μεσσήνιοι θα κάνουν προσφυγή, την οποία αν κερδίσουν θα μπορούν κανονικά να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ έχει ως εξής: «Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ' αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».