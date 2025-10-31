Ο Στέλιος Κατρακυλάκης ορίστηκε ως Γενικός Αρχηγός της Καβάλας!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ, Στέλιος Κατρακυλάκης ορίστηκε ως Γενικός Αρχηγός της Καβάλας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της Καβάλας πως αποχωρεί από την ομάδα, καλώντας μάλιστα όποιον επενδυτή θέλει να βοηθήσει να το κάνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, έγινε γνωστή και μία ευχάριστη είδηση.

Πιο συγκεκριμένα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ, Στέλιος Κατρακυλάκης, επέστρεψε στην Καβάλα και αυτή τη φορά αναλαμβάνει τον ρόλο του Γενικού Αρχηγού της ομάδας. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (31/10) ο σύλλογος, η κίνηση αυτή έγινε για να «ενισχυθεί ο δεσμός ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΑΟΚ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καβάλας:

Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Κατρακυλάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Η σχέση του Στέλιου με τον σύλλογο είναι βαθιά και διαχρονική, χτισμένη πάνω σε σεβασμό, αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά.

Η επιστροφή του στην ομάδα από ένα νευραλγικό διοικητικό πόστο, σηματοδοτεί τη συνέχεια της Καβαλιώτικης ταυτότητας και την ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΑΟΚ.

Καλωσορίζουμε τον Στέλιο στην οικογένεια του ΑΟ Καβάλα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του, με υγεία και δύναμη, για να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κρατάμε ψηλά τη σημαία του συλλόγου μας