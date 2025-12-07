Ο Σιφναίος χάρισε τη νίκη στην Καβάλα, κέρδισε με 1-0 τον Μακεδονικό

Η Καβάλα πέρασε με 1-0 από την έδρα του Μακεδονικού και κατόρθωσε έτσι να αποσπαστεί περισσότερο από το γκρουπ των τελευταίων.

Η Καβάλα πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του τελευταίου Μακεδονικού για την 13η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2. Οι «Αργοναύτες» πήραν έτσι μόλις το δεύτερο διπλό τους την φετινή σεζόν, μετά από κείνη την 1η αγωνιστική, χάρη στο γκολ του Σιφναίου.

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρει να σημειώσει κάποιο τέρμα σε αντίθεση με το δεύτερο μέρος. Μόλις στα πρώτα δύο λεπτά η Καβάλα είδε τον Ελ Καντουσί να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του Καζέλη ενώ τρία λεπτά μετά οι «Αργοναύτες» σημείωσαν και γκολ, αφού είδαν τον Σιφναίο να σκοράρει με κεφαλιά για το 0-1.

Η ομάδα του Μακεδονικού δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στην συνέχεια του αγώνα με αποτέλεσμα το ένα αυτό γκολ να σταθεί αρκετό ώστε να πάρει τη νίκη η Κάβαλα, η οποία μ' αυτό τον τρόπο πήρε μία βαθιά... βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τον 5ο ΠΑΟΚ Β' στους 15 βαθμούς.

Ενδεκάδες

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης (46′ λ.τ Καζέλης), Χασάνογλου, Σαραγιώτης (66′ Κούφας), Τσουκάνης, Μορέρ, Κωνσταντινίδης, Παναγιωτούδης, Λαβάλ (53′ Νικόλοφ), Καρτάλης, Αμανατίδης (53′ Καντάβ), Καπνίδης (53′ Καπετάνος).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (76′ Παναγιώτου), Κολλαράς, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης, Σιφναίος, Διονέλλης (46′ Ελ Καντουσί), Σταμούλης (46′ Παπαδόπουλος).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 6/12/25

Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΟΚ Β' 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αναγ. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7/12/25

Μακεδονικός - Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσ. - Ηρακλής 15:00

Η βαθμολογία

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. Ηρακλής 28 (1 αγώνα λιγότερο)

4. Αστέρας Aktor Β' 27

-----------------------------------

5. ΠΑΟΚ Β' 15

6. Καβάλα 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 11 (1 αγώνα λιγότερο)

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5