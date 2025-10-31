Βαλμπουενά στην Equipe: «Την αγάπη που είχα για τη Μαρσέιγ, την έχω τώρα για τον Ολυμπιακό»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά περιέγραψε τα συναισθήματά του για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και το... χάσμα γενεών που υπάρχει με μερικούς συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Β.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά μίλησε στην Equipe για το πώς κυλά η φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό Β κι έκανε μία σημαντική αναφορά σε όσα τού έχει χαρίσει η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Παρά το ότι πλέον δεν είναι στη Super League, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χάρη στον Ολυμπιακό κατάφερε να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο, συγκρίνοντας μάλιστα την αγάπη που τρέφει για τον πειραιώτικο σύλλογο με εκείνη για τη Μαρσέιγ.

«Η αγάπη που είχα για τη Μαρσέιγ, την έχω τώρα και για τον Ολυμπιακό. Μόνο για αυτόν θα έπαιζα στη β' κατηγορία. Ο κόσμος εδώ μου δίνει τόση πολλή αγάπη», είπε, ενώ δε δίστασε να σχολιάσει τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχει με τους τωρινούς συμπαίκτες του μιάς και όπως σημείωσε, παίζει ως βετεράνος έχοντας στο πλευρό του ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2007.

Ο Γάλλος μέσος επεσήμανε και τη σημασία της καθοδήγησης του Ζοζέ Ανιγκό, που τον συνόδευσε από τα πρώτα του βήματα στους Μασσαλούς μέχρι την Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ο παράγοντας Χ στην καριέρα μου. Με πήρε σχεδόν τζάμπα στη Μαρσείγ, και τελικά κατέληξα να έρθω εδώ μαζί του».

Τέλος, ο 41χρονος συμπλήρωσε ότι ναι μεν η Μαρσέιγ είναι η ομάδα που έχει για πάντα στην καρδιά του, δε σχεδίαζε όμως ποτέ να επιστρέψει εκεί παρά τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με τον γαλλικό σύλλογο και τους φιλάθλους του.