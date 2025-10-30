Ο Θέμης Τζημόπουλος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΣ Γιάννινα με τους Ηπειρώτες να γνωστοποιούν την συμφωνία με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα εκτός από τις μεταγραφικές κινήσεις προσπαθεί να αλλάξει και σε άλλους τομείς. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έκανε γνωστή την συμφωνία με τον Θέμη Τζημόπουλο που για 9 χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας και πλέον θα προσφέρει από την θέση του τεχνικού διευθυντή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Θέμη Τζημόπουλου στην ομάδα μας.

Ο Θέμης αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα μας μετά από μία μακροχρόνια καριέρα ως ποδοσφαιριστής και έρχεται στη φετινή κομβική χρονιά για το μέλλον του Π.Α.Σ..

Ο Θέμης Τζημόπουλος έχει αγωνιστεί σε Ακράτητο, Κέρκυρα, Βέροια, Εθνικό Αστέρα Καισαριανής, Π.Α.Σ. Γιάννινα, Κορόνα Κίελτσε Ρουμανίας, Λεβαδειακό και Κοζάνη, με 488 συμμετοχές και 31 γκολ σε αυτή τη μεγάλη 21χρονη διαδρομή. Στην ομάδα μας αγωνίστηκε από το 2010 μέχρι το 2019 με 246 συμμετοχές, 17 γκολ και 8 ασίστ.

Θέμη καλώς όρισες πίσω στην οικογένεια του Π.Α.Σ..».