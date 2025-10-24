Νίκη Βόλου: Αποθεώθηκε με καπνογόνα η αποστολή πριν την αναχώρηση για το ματς με τον Ηρακλή (vid)
Μεγάλο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2 με τον Ηρακλή να υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, με τους γηπεδούχους να είναι στην κορυφή με 16 βαθμούς και τους φιλοξενούμενους να ακολουθούν με 15. Δίπλα στους παίκτες της Νίκης πριν την αναχώρησή τους για Θεσσαλονίκη στάθηκαν οι οπαδοί της ομάδας που με δεκάδες καπνογόνα ζήτησαν τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι.
Όσον αφορά την αποστολή της Νίκης της αποτελούν οι: Γκαραβέλης, Θ. Τσέλιος, Αρίας, Κιβρακίδης, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι, Μπαξεβάνος, Γκαντέλιο, Σίλβα, Έππας, Βουτσάς, Μπαριέντος, Πέττας, Στοΐλκοβιτς, Λώλης, Αν. Τσέλιος, Σαποβάλοφ, Βέλλιος, Λουκίνας.
