Ο ΠΣΑΠΠ στο πλευρό των παικτών της Καβάλας: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σπιλώνει με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στέκεται στο πλευρών των ποδοσφαιριστών της Καβάλας.

Η Καβάλα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι δε θα αποδεσμεύσει τελικά τους έξι παίκτες της μετά την ήττα από τη Νίκη Βόλου, αποφασίζοντας να τους επιβάλει πρόστιμο.

Ο ΠΣΑΠΠ με ανακοίνωσή του στάθηκε στο πλευρό των παικτών της Καβάλας αναφέροντας:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΑΟ Καβάλα, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από τη διοίκηση της ΠΑΕ.

Καλό θα είναι κάθε επαγγελματίας παράγοντας να γνωρίζει ότι ο ΠΣΑΠΠ δεν ανέχεται για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς ή και άλλες πρακτικές, είτε αυτές προέρχονται από διοικητικούς είτε από εξωδιοικητικούς κύκλους είτε και από τρίτους που προφανώς προσπαθούν να επωφεληθούν. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Όσοι στο παρελθόν επιχείρησαν να τους παρακάμψουν, απέτυχαν.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπράγματευτα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σπιλώνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις.

Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι θίγεται, η οδός μία: Οι αρμόδιες νόμιμες αρχές και τα αρμόδια αθλητικά όργανα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξυπηρετεί έωλες, άσκοπες και επικίνδυνες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε τέτοια συμπεριφορά. Η προστασία της προσωπικής, αθλητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των ποδοσφαιριστών είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη».