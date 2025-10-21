Η Καβάλα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι δε θα αποδεσμεύσει τελικά τους παίκτες της μετά την ήττα από τη Νίκη Βόλου

Η Καβάλα έκανε πίσω και αποφάσισε να μην επικυρώσει την αποδέσμευση έξι παικτών της, μετά την ήττα από τη Νίκη Βόλου με 6-0.

Ο σύλλογος είχε κάνει αρχικά γνωστό ότι οι Μάκης Γιαννίκογλου, Μανώλης Αλιατίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Μάρκος Σιφναίος, Άρης Κολλαράς και Γιουσρί Ελ Καντούσι δε θα άνηκαν πλέον στο δυναμικό του, απόφαση την οποία τελικά ανακάλεσε.

Παρόλα αυτά, στους ποδοσφαιριστές της ομάδας θα επιβληθούν πρόστιμα με αφορμή την ντροπιαστική, όπως την χαρακτήρισαν, ήττα στη Superleague 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πολύ κακή εικόνα της ομάδας μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί μια αποκαρδιωτική ήττα με 6-0 από την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.

Η απογοητευτική απόδοση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας δεν συνάδει με το κύρος, την ιστορία και το μέγεθος της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 και δεν θα γίνει επιτρεπτή στο μέλλον. Καταληφθείσα από αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης η διοίκηση της ΠΑΕ προέβη στην ανακοίνωση που αφορά τους έξι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ, η οποία και προφανώς κατόπιν πιο ώριμης και ήρεμης σκέψης δεν θα ισχύει. Πλην όμως, σας δηλώνουμε ότι από δω και στο εξής τέτοιες εξευτελιστικές εμφανίσεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά, προκειμένου να εμπεδωθεί από όλα τα αγωνιστικά μέρη της ομάδας μας το μέγεθος και το βάρος της φανέλας που υπηρετούν.

Βεβαίως με πνεύμα δικαίου, και πιστεύουμε και χωρίς την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, θα επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο για αυτήν την ντροπιαστική ήττα».

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΑΟ Καβάλα, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από τη διοίκηση της ΠΑΕ.

Καλό θα είναι κάθε επαγγελματίας παράγοντας να γνωρίζει ότι ο ΠΣΑΠΠ δεν ανέχεται για τα μέλη του τραμπουκισμούς, απειλές, εκφοβισμούς ή και άλλες πρακτικές, είτε αυτές προέρχονται από διοικητικούς είτε από εξωδιοικητικούς κύκλους είτε και από τρίτους που προφανώς προσπαθούν να επωφεληθούν. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί. Όσοι στο παρελθόν επιχείρησαν να τους παρακάμψουν, απέτυχαν.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών μας είναι αδιαπράγματευτα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σπιλώνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με φήμες, ψιθύρους ή εντυπώσεις.

Οποιοσδήποτε πιστεύει ότι θίγεται, η οδός μία: Οι αρμόδιες νόμιμες αρχές και τα αρμόδια αθλητικά όργανα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξυπηρετεί έωλες, άσκοπες και επικίνδυνες εντυπώσεις.

Ο ΠΣΑΠΠ ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε τέτοια συμπεριφορά. Η προστασία της προσωπικής, αθλητικής, επαγγελματικής και οικονομικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των ποδοσφαιριστών είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη».





