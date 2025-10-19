Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ για την Καβάλα: «Για να λυθεί ένα συμβόλαιο χρειάζεται συμφωνία των δύο πλευρών και απόφαση των αθλητικών δικαστηρίων»

Ο Γιώργος Μπαντής με post του στο Facebook στάθηκε στην εξέλιξη με την ομάδα της Καβάλας, που αποδέσμευσε στο σύνολο 6 παίκτες.

Η Καβάλα μέσα από ανακοίνωση που έβγαλε, έκανε γνωστό ότι οι Μάκης Γιαννίκογλου, Μανώλης Αλιατίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Μάρκος Σιφναίος, Άρης Κολλαράς και Γιουσρί Ελ Καντούσι δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του συλλόγου. Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά το 6-0 από τη Νίκη Βόλου.

Το απόγευμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής έκανε την εξής ανάρτηση:

Να θυμίσω, με τη σειρά μου, στη διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλα ότι για να λυθεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαιριστή χρειάζεται.