Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ για την Καβάλα: «Για να λυθεί ένα συμβόλαιο χρειάζεται συμφωνία των δύο πλευρών και απόφαση των αθλητικών δικαστηρίων»
Η Καβάλα μέσα από ανακοίνωση που έβγαλε, έκανε γνωστό ότι οι Μάκης Γιαννίκογλου, Μανώλης Αλιατίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Μάρκος Σιφναίος, Άρης Κολλαράς και Γιουσρί Ελ Καντούσι δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του συλλόγου. Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά το 6-0 από τη Νίκη Βόλου.
Το απόγευμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής έκανε την εξής ανάρτηση:
Να θυμίσω, με τη σειρά μου, στη διοίκηση της ΠΑΕ Καβάλα ότι για να λυθεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαιριστή χρειάζεται.
- Κοινή συναινέσει λύση, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών.
- Απόφαση των αθλητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
