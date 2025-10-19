Απίστευτο: Η Καβάλα αποδέσμευσε έξι παίκτες μετά την «6άρα» από τη Νίκη Βόλου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Καβάλα λίγες ώρες μετά τη βαριά ήττα από τη Νίκη Βόλου στον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2 με 6-0 καθώς η ομάδα αποφάσισε να απομακρύνει έξι ποδοσφαιριστές από το ρόστερ.
Συγκεκριμένα, μέσα από ανακοίνωση που έβγαλε, έκανε γνωστό ότι οι Μάκης Γιαννίκογλου, Μανώλης Αλιατίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Μάρκος Σιφναίος, Άρης Κολλαράς και Γιουσρί Ελ Καντούσι δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του συλλόγου. Αμφότεροι αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και η ομάδα αποφάσισε να τους αποδεσμεύσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι προχωράει στην άμεση διακοπή των συμβολαίων συνεργασίας και στην αποδέσμευση των παρακάτω ποδοσφαιριστών:
Μάκης Γιαννίκογλου
Μανώλης Αλιατίδης
Ρακίπ Μπρέγκου
Μάρκος Σιφναίος
Άρης Κολλαράς
Yusri El-Kandoussi».
