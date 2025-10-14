Μετά την απομάκρυνση του Νίκου Μπαδήμα, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης θα αναλάβει τα ηνία της Ηλιούπολης και θα γίνει ο 4ος τεχνικός μέσα σε δύο μήνες για τον αθηναϊκό σύλλογο.

Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Ηλιούπολης με τον Έλληνα τεχνικό να διαδέχεται τον Νίκο Μπαδήμα μετά από μόλις 12 ημέρες στο πάγκο και δύο επίσημους αγώνες.

Ο 57χρόνος τεχνικός θα γίνει ο 4ος κατα σειρά προπονητής που θα αναλάβει την Ηλιούπολη μέσα σε μόλις δύο μήνες. Την αρχή την έκανε ο Μάρκος Στεφανίδης, ενώ στα μέσα του Σεπτέμβρη ήρθε στη θέση του ο Παναγιώτης Γκουτσίδης, ο οποίος και παρέμεινε για σχεδόν ένα μήνα προτού ανακοινωθεί ο Νίκος Μπαδήμας που θα αντικατασταθεί τώρα από τον Χαραλαμπίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Απόστολο Χαραλαμπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο νέος μας τεχνικός καταφθάνει με τεράστια εμπειρία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και σχεδόν 400 συμμετοχές ως προπονητής.

Καλωσορίζουμε τον Απόστολο Χαραλαμπίδη στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.