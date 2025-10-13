Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Μπαδήμα, ύστερα από 12 ημέρες και μόλις δυο παιχνίδια.

Μόλις 12 ημέρες διήρκησε η συνεργασία της Ηλιούπολης με τον Νίκο Μπαδήμα. Ο 50χρονος τεχνικός ανέλαβε το κλαμπ της Super League 2 την 1η Οκτωβρίου και 12 μέρες μετά οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει.

Φυσικά ο λόγος δεν θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιρικός, καθώς ο Έλληνας κόουτς κάθισε στον πάγκο μόνο στις ήττες από το Αιγάλεω και από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, με τον σύλλογο των Νοτίων Προαστίων της Αττικής να ξεκαθαρίζει πως αυτή η εξέλιξη προέκυψε στο πλαίσιο των διοικητικών εξελίξεων.

Η Ηλιούπολη έκανε προετοιμασία με τον Μάρκο Στεφανίδη, ο οποίος αποχώρησε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λόγω προσωπικού και οικογενειακού προβλήματος, στη συνέχεια ανέλαβε για 15 μέρες και δυο ματς ο Παναγιώτης Γκουτσίδης, ενώ υπηρεασιακός πριν την πρόσληψη του Μπαδήμα ήταν ο Γιώργος Κουδούνης.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη, στα πλαίσια των διοικητικών εξελίξεων, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή Νίκο Μπαδήμα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας».