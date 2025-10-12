Super League 2: Ισοπαλία σε Καβάλα και Γιάννενα
Ημέρα ισοπαλίας στο τέλος της 5ης αγωνιστικής στον Βόρειο όμιλο της Super League 2. Αρχικά σςτην Καβάλα η τοπική ομάδα και ο ΠΑΟΚ Β' πέτυχαν από ένα γκολ με το 1-1 να μένει ως το τέλος και να παίρνουν από έναν βαθμό. Με αυτόν οι «αργοναύτες» έφτασαν τους 5 βαθμούς και βρίσκονται στην 5η θέση, ενώ οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 4 και είναι στην 7η.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 45' με τον Τσοπούρογλου, με το 0-1 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο οι παίκτες του Καραγεωργίου κρατούσαν το προβάδισμα μέχρι 81' λεπτό στο οποίο ο Μπρέγκου διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Σκόρερ: 81′ Μπρέγκου – 45′ Τσοπούρογλου
Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης (74′ Σταμούλης), Ξυγκόρος, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Διονέλλης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Ελ Καντούσι (61′ Ερνάντες), Γαβριηλίδης.
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Κωττάς, Λούκας, Καστίδης, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ, Τσοπούρογλου, Αδάμ (79′ Κανίς), Μπάλντε, Χατσίδης (66′ λ.τ Γκιτέρσος).
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας0-0
Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτός ήταν και ο πρώτος βαθμός για τους Ηπειρώτες που μένουν στην τελευταία θέση με 1. Για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο 10ις και βρίσκονται στην 4η θέση, χάνοντας όμως έδαφος για να βρεθούν ακόμα πιο κοντά στο πρωτοπόρο Ηρακλή.
ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βρακάς, Κρυπαράκος, Πρεκατές, Παναγιώτου, Δούμας, Ναούμης, Συμεωνίδης (55′ Φλόρες), Λύγκας (84′ Καφετζής), Αριγίμπι (74′ Μπουλάρι), Πατρινός (46′ Δόσης), Μπρικάλιατσα (46′ Ροζάριο).
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (88′ Δούμτσης), Πολέτο (62′ Νοικοκυράκης), Μπούσης, Γκόλιας (71′ Διαμάντης), Στίκας, Καρίμ (71′ Ομρανί), Καμπετσής, Τίντε (62′ Κάσσος).
Super League 2 - Βόρειος Όμιλος
5η αγωνιστική
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Μακεδονικός - Ηρακλής 1-4
Aστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου 3-1
Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 1-1
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
Η βαθμολογία
Ηρακλής 13
Νίκη Βόλου 12
Αστέρας Β' AKTOR 11
Αναγέννηση Καρδίτσας 10
Καβάλα 5
Μακεδονικός 5
ΠΑΟΚ Β' 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
Καμπανιακός 4
ΠΑΣ Γιάννινα 1
