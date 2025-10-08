Ελικόπτερο «προσγειώθηκε» στην προπόνηση του Νέστου Χρυσούπολης! (vid)
Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε τόπο στην προπόνηση του Νέστου Χρυσούπολης στο “Le Chalet” των Πηγαδίων Ξάνθης. Την ώρα που οι παίκτες του συλλόγου της Καβάλας προετοιμάζονταν για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Καμπανιακό στη Super League 2, ένα ελικόπτερο έκανε αιφνιδιαστική προσγείωση μέσα στο γήπεδο, διακόπτοντας τη ροή της προπόνησης.
Όπως φαίνεται, η κίνηση του πιλότου πιθανότατα οφειλόταν στις καιρικές συνθήκες, ωστόσο το σκηνικό ξάφνιασε τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ, που δεν περίμεναν να δουν… ελικόπτερο να κατεβαίνει δίπλα τους.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον φροντιστή της ομάδας, Βασίλη Κουτρουλό, ο οποίος το μοιράστηκε στα social media.
