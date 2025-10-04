Η Νίκη Βόλου επικράτησε με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα με τους Βολιώτες να συνεχίζουν στην κορυφή μόνο με νίκες και τους Ηπειρώτες να παραμένουν χωρίς βαθμό. Στη 2η θέση σκαρφάλωσε η Αναγέννηση Καρδίτσας με το 2-0 επί του Καμπανιακού, ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Τρίπολης Β 0-1 στο άλλο παιχνίδι.

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ακάθεκτη στην κορυφή με την τέταρτη νίκη της σε τέσσερις αγώνες συνεχίζει η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0, με τους Ηπειρώτες να παραμένουν στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό. Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι από το πρώτο μέρος και κατάφεραν να προηγηθούν στο 25' με κεφαλιά του Λουκίνα.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να παρουσιάσει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει ποτέ το γκολ της ισοφάρισης με τη Νίκη Βόλου να κάνει το απόλυτο στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Νταμιάν Σίλβα (61′ Βουτσάς), Πέττας (86′ Αρίας), Λώλης (78′ Γιακουμάκης), Στοΐλκοβιτς (61′ Σαποβάλοφ), Λουκίνας (86′ Βέλλιος).

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βράκας, Πρεκατές (65′ Χάιδος), Σελιμάι (65′ Ναούμης), Παναγιώτου, Δουμάς, Συμεωνίδης (76′ Τσίρης), Μπρικάλιατσα, Κρυπαράκος (80′ Κοντονίκος), Ροζάριο (65′ Φλόρες), Αριγίμπι, Μπουλάρι.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

Στη 2η θέση της βαθμολογίας ανέβηκε η Αναγέννηση Καρδίτσας που επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί του Καμπανιακού. Η Αναγέννηση ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος, ωστόσο παρά την υπεροχή της δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αρκετές σημαντικές ευκαιρίες.

Στο δεύτερο μέρος όμως ο Καρίμ στο 67' άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τους γηπεδούχους, με τον Καμπετσή στο 82' με σουτ να διαμορφώνει το τελικό 2-0, με τον Καμπανιακό να γνωρίζει την τρίτη συνεχόμενη ήττα του.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Πολέτο (81′ Δούμτσης), Ομρανί (54′ Καμπετσής), Μπούσης, Νοικοκυράκης (77′ Διαμαντής), Στίκας, Κάσσος (54′ Τίντε), Καρίμ (81′ Μανουσάκης).

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαίδης, Χατζηκυριάκος, Πολύζος, Γαρύφαλλος (73′ Δερμιτζάκης), Σαρβανίδης (61′ Παπακωνσταντίνου), Ρόβας, Καρακούτης (16′ λ.τ Τσαπακίδης), Ν. Καθάριος (73′ Ανανιάδης), Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης.

ΠΑΟΚ Β' - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

Θρίαμβος του Αστέρα Β' AKTOR στην Καλαμαριά! Οι Αρκάδες έμειναν αήττητοι σε τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι, καθώς επικράτησαν στην έδρα του ΠΑΟΚ Β', με 1-0, έχοντας ως «εκτελεστή» τον Φερνάντεθ. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και είχαν τις περισσότερες φάσεις.

Στο 16' ο Γκρόζντανιτς αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, όπως έκανε και στο 27' ο Φρίμπονγκ, ο οποίος στο 33' εκτέλεσε από τη μικρή περιοχή αλλά ο Κοσίδης του έβαλε την κόντρα. Στο 39ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς είχαν την καλύτερη τους ευκαιρία στο ματς αλλά ο Μούστμα σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 62ο λεπτό ο ΠΑΟΚ Β' είχε διπλή ευκαιρία αλλά ο Γκιτέρσο δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε γκολ. Στο 85' οι Κιτρινομπλέ βρήκαν το γκολ που έκρινε το ματς, όταν ο Φερνάντεθ πλάσαρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο παραθυράκι για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

Κυριακή 5/10

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης (14:00)

Καβάλα - Μακεδονικός (16:00)

Η βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 12

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

3. Αστέρας Β' AKTOR 8

4. Ηρακλής 7

5. Μακεδονικός 4

6. Καμπανιακός 3

7. Καβάλα 3

8. ΠΑΟΚ Β 3

9. Νέστος Χρυσούπολης 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

*Ηρακλής, Μακεδονικός, Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

