Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των δυο ομίλων της Super League 2. Τηλεοπτικές οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα.

Η Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το Action 24 θα μεταδώσει δυο αναμετρήσεις και πιο συγκεκριμένα το Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα από το Βορρά και το Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα του Νότου.

Super League 2 - Βορράς

Σάββατο 04/10

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 14:00, Action 24

Π.Α.Ο.Κ Β’ - Αστέρας B' AKTOR, ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ , 14:00

Αναγ.Καρδίτσας - Καμπανιακός , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 14:00

Κυριακή 05/10

Καβάλα - Μακεδονικός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ , 16:00

Ποτ Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ , 16:00

Super League 2 - Νότος

Σάββατο 04/10

Ηλιούπολη - Αιγάλεω , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 14:00

Κυριακή 05/10