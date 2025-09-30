Super League 2: Τηλεοπτικές οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των δυο ομίλων της Super League 2. Τηλεοπτικές οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα.
Η Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το Action 24 θα μεταδώσει δυο αναμετρήσεις και πιο συγκεκριμένα το Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα από το Βορρά και το Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα του Νότου.
Super League 2 - Βορράς
Σάββατο 04/10
- Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 14:00, Action 24
- Π.Α.Ο.Κ Β’ - Αστέρας B' AKTOR, ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ , 14:00
- Αναγ.Καρδίτσας - Καμπανιακός , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 14:00
Κυριακή 05/10
Δείτε ΕπίσηςSuper League 2 - Νότιος Όμιλος: Τρία στα τρία με πεντάρα η Καλαμάτα, δεύτερη νίκη για Μαρκό
- Καβάλα - Μακεδονικός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ , 16:00
- Ποτ Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ , 16:00
Super League 2 - Νότος
Σάββατο 04/10
- Ηλιούπολη - Αιγάλεω , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 14:00
Κυριακή 05/10
- Eλλάς Σύρου - Παναργειακός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 13:00
- Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα, Π.Κ ΡΕΝΤΗ, 14:00, Action 24
- Μαρκό - Πανιώνιος, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14:00
- Xανιά - Athens Kallithea, ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, 14:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.