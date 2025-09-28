Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε και η 3η αγωνιστική στο Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η Καλαμάτα ήταν επιβλητική και επικρατώντας με 5-0 της Ηλιούπολης έκανε το τρία στα τρία παραμένοντας στην κορυφή. Μεγάλη και μάλιστα εκτός έδρας νίκη και για το Μαρκό που επικράτησε με 1-0 του Αιγάλεω.

Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» έκανε το τρία στα τρία στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 επικρατώντας εντός έδρας της Ηλιούπολης με 5-0. Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι κάτι που δείχνει και το τελικό σκορ, με τους ηττημένους να μένουν στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.

Στα του αγώνα η Καλαμάτα προηγήθηκε με τον Μάντζη στο 16', με τον Μορέιρα στο 35' να κάνει το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι ο Μάντζης στο 47' έκανε το 3-0, ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62' το 4-0 και το κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη έβαλε ο Κωτσόπουλος με σουτ στο 86'.

Σκόρερ: 16′ , 47′ Μάντζης, 35′ Μορέιρα, 62′ πεν. Παμλίδης, 86′ Κωτσόπουλος

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (76′ Λεμονής), Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα (68′ Μιράντα), Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).

Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας (78′ Χούγκενχουτ), Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτσι (78′ Μπάρε), Μπρους (83′ Τσουμάνης).

Αιγάλεω – Μαρκό 0-1

Μεγάλο διπλό για το Μαρκό με τους νεοφώτιστους να επικρατούν εκτός έδρας του Αιγάλεω με 1-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους «πράσινους» που ανέβηκαν στην 5η θέση με 6 βαθμούς κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Το Αιγάλεω από την πλευρά του έμεινε στον 1 βαθμό και την 7η θέση.

Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε κάποιο γκολ με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπαθούσαν χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν κάτι που έκανε στο 74' ο Αλεξόπουλος διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Σκόρερ: 74′ Αλεξόπουλος

Αιγάλεω (Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ενομό, Ουνγιαλίδης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Οικονομίδης.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0

Αιγάλεω - Μαρκό 17:00

Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 9

2. Πανιώνιος 7

3. Ολυμπιακός Β' 7

4. Athens Kallithea 6

5. Μαρκό 6

6. Παναργειακός 2

7. Αιγάλεω 1

8. Χανιά 1

9. Ελλάς Σύρου 1

10. Ηλιούπολη 1