Super League 2 - Νότιος Όμιλος: Τρία στα τρία με πεντάρα η Καλαμάτα, δεύτερη νίκη για Μαρκό
Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» έκανε το τρία στα τρία στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 επικρατώντας εντός έδρας της Ηλιούπολης με 5-0. Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι κάτι που δείχνει και το τελικό σκορ, με τους ηττημένους να μένουν στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.
Στα του αγώνα η Καλαμάτα προηγήθηκε με τον Μάντζη στο 16', με τον Μορέιρα στο 35' να κάνει το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι ο Μάντζης στο 47' έκανε το 3-0, ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62' το 4-0 και το κερασάκι στην τούρτα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη έβαλε ο Κωτσόπουλος με σουτ στο 86'.
Σκόρερ: 16′ , 47′ Μάντζης, 35′ Μορέιρα, 62′ πεν. Παμλίδης, 86′ Κωτσόπουλος
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (76′ Λεμονής), Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα (68′ Μιράντα), Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).
Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας (78′ Χούγκενχουτ), Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτσι (78′ Μπάρε), Μπρους (83′ Τσουμάνης).
Αιγάλεω – Μαρκό 0-1
Μεγάλο διπλό για το Μαρκό με τους νεοφώτιστους να επικρατούν εκτός έδρας του Αιγάλεω με 1-0. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τους «πράσινους» που ανέβηκαν στην 5η θέση με 6 βαθμούς κάνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Το Αιγάλεω από την πλευρά του έμεινε στον 1 βαθμό και την 7η θέση.
Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε κάποιο γκολ με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπαθούσαν χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν κάτι που έκανε στο 74' ο Αλεξόπουλος διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
Σκόρερ: 74′ Αλεξόπουλος
Αιγάλεω (Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ενομό, Ουνγιαλίδης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Οικονομίδης.
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β' - Χανιά 1-0
Αιγάλεω - Μαρκό 17:00
Καλαμάτα - Ηλιούπολη 5-0
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 9
2. Πανιώνιος 7
3. Ολυμπιακός Β' 7
4. Athens Kallithea 6
5. Μαρκό 6
6. Παναργειακός 2
7. Αιγάλεω 1
8. Χανιά 1
9. Ελλάς Σύρου 1
10. Ηλιούπολη 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.