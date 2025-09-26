Το Αιγάλεω ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτή η παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Το Αιγάλεω ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη, καθώς έκανε δεκτή την παραίτηση του.«Σίριαλ» είχε γίνει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση παραίτησης του Έλληνα τεχνικού, με το Αιγάλεω να ισχυρίζεται πως δεν έχει λάβει επίσημο έγγραφο παραίτησης, ωστόσο αυτό συνέβη σήμερα 26/9 και σήμανε επίσημα το τέλος του από την ομάδα.

Στον πάγκο της ομάδας της Superleague 2, κάθισε εννέα μήνε, με την παραίτηση αυτή να γίνεται λίγο πριν την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας, όπου το Αιγάλεω θα αντιμετωπίσει την νεοφώτιστη Μαρκό. Οι τελευταίες πέντε αναμετρήσεις του συγκέντρωναν μόλις μια νίκη - στα πέναλτι-, τρεις ήττες και μια ισοπαλία. Αποτελέσματα που δεν ικανοποιούσαν τον Χαραλαμπίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει την αποδοχή της παραίτησης του κ. Αποστόλου Χαραλαμπίδη από τη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη προσφορά του και τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, συμβάλλοντας με επαγγελματισμό και αφοσίωση στην πορεία της ομάδας μας.

#ΠΑΕΑΙΓΑΛΕΩ

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»