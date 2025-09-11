Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε τους δανεισμούς των Πρεκατέ και Κοντονίκο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αντιστοίχως.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ολοκλήρωσε ακόμα δυο μεταγραφικές προσθήκες. Οι Ηπειρώτες απέκτησαν τον Βασίλη Πρεκατέ και τον Βασίλη Κοντονίκο με τη μορφή δανεισμού από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αντιστοίχως.

Ο πρώτος είναι 20χρονος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως χαφ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League. Από την πλευρά του ο Κοντονίκος είναι 19χρονος φορ, ο οποίος την περασμένη σεζόν μέτρησε 12 εμφανίσεις με τη Β' ομάδα του Δικεφάλου, έχοντας τρία γκολ και δυο ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για τον Βασίλη Πρεκατέ

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Βασίλειο Πρεκατέ.

Ο 20χρονος στόπερ από τα Τρίκαλα ήρθε από τον Ολυμπιακό με τον οποίο και κατέκτησε το Youth League, ενώ έχει ξεκινήσει το ποδόσφαιρο από τον Α.Ο. Δήμητρα.

Βασίλη καλώς ήρθες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για τον Βασίλη Κοντονίκο

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Κοντονίκο.

Ο 19χρονος επιθετικός, διεθνής με την Κ19, πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Β’, ενώ πριν ήταν στην ομάδα της Λαμίας.

Καλώς όρισες Βασίλη στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».