ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσαν και τον Δόση οι Ηπειρώτες
Μπορεί λόγω των γνωστών προβλημάτων να άργησε λίγο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει φορτσάρει για τα καλά όσον αφορά τις μεταγραφικές του κινήσεις. Τελευταίο απόκτημα για την ομάδα των Ιωαννίνων είναι ο Νίκος Δόσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου έχει ως εξής: ««Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Δόση.
Ο 24χρονος χαφ, είναι γεννημένος στη Σουηδία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Οστερσουντ, ακολούθησε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, στην Τάμπορ Σεζάνα από τη Σλοβενία και πέρυσι αντίστοιχα αγωνίστηκε για τον Βόλο Ν.Π.Σ.
Νίκο καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».
