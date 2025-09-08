Οι μεταγραφικές κινήσεις για τον ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίζονται με τους Ηπειρώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 24χρονου μέσου, Νίκου Δόση.

Μπορεί λόγω των γνωστών προβλημάτων να άργησε λίγο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει φορτσάρει για τα καλά όσον αφορά τις μεταγραφικές του κινήσεις. Τελευταίο απόκτημα για την ομάδα των Ιωαννίνων είναι ο Νίκος Δόσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου έχει ως εξής: ««Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Δόση.

Ο 24χρονος χαφ, είναι γεννημένος στη Σουηδία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Οστερσουντ, ακολούθησε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, στην Τάμπορ Σεζάνα από τη Σλοβενία και πέρυσι αντίστοιχα αγωνίστηκε για τον Βόλο Ν.Π.Σ.

Νίκο καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».