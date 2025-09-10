Ρούπτσος για Πανιώνιο: «Στόχος η άνοδος, θα εκσυγχρονιστεί το γήπεδο της Νέας Σμύρνης»

Σε συνέντευξη Τύπου εφ' όλης της ύλης, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Κώστας Ρούπτσος ανέφερε πως στόχος της ομάδας είναι η άνοδος, ενώ επισήμανε πως οι «κυανέρυθροι» θα εκσυγχρονίσουν σε μεγάλο βαθμό το γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Έχοντας αφήσει τα άσχημα χρόνια πίσω, ο Πανιώνιος δείχνει πως αρχίζει και πάλι να ονειρεύεται. Πως και πάλι μπορεί να κάνει σχέδια για το μέλλον. Αυτό φάνηκε και από την συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΠΑΕ, Κώστα Ρούπτσο ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως στόχος για φέτος είναι η άνοδος στην Super League.

Επίσης μίλησε και για το γήπεδο λέγοντας πως θα εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό η Νέα Σμύρνη και η ομάδα και ο κόσμος θα έχουν τις συνθήκες που αρμόζουν στον Σύλλογο.

Αναλυτικά ο Κώστας Ρούπτσος ανέφερε τα εξής:

Για το ρόστερ και αν θα υπάρξει άλλη κίνηση;

«Ο βασικός σχεδιασμός έχει κλείσει. Η λογική ήταν να έχουμε δύο καλούς παίκτες σε κάθε θέση. Δεν θέλαμε πολύ μεγάλο ρόστερ και αν αυτό το συνδυάσουμε με τον αποκλεισμό του Κυπέλλου, που προφανώς δεν θέλαμε, θα πούμε ότι είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ρόστερ και θα δούμε αν υπάρξει κάτι άλλο».

Για την απόκτηση του σεντερ φορ που άργησε:

«Για τον σέντερ φορ είχαμε κάποια ονόματα παικτών, που είχαμε πάρει ως εισήγηση από το προπονητικό τιμ. Και οι τρεις που είχαμε στις βλέψεις μας είχαν συμβόλαιο με τις ομάδες τους. Έτσι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Έπρεπε να δούμε ποιος θα αποχωρήσει από την ομάδα του. Στην πορεία προέκυψε η περίπτωση του Βοϊλη και είδαμε ότι πηγαίνει πολύ καλά. Έτσι δημιουργήθηκε η συνθήκη να δώσουμε δανεικό τον Φελίσιο. Ο Μωραϊτης ήταν στις επιλογές του προπονητή και μάλιστα ήταν στην αρχική τριάδα και ψηλά στις επιλογές του προπονητή μας. Θα ήθελα να συγχαρώ το τμήμα σκάουτινγκ και την αγωνιστική επιτροπή για τις μεταγραφές που κάναμε. Από πολύ νωρίς είχαμε κλείσει το 90% του ρόστερ και είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Ουσιαστικά πιο μετά ήρθε ο Μωραϊτης και μετά ο Μπελμόντ, ο οποίος όμως δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό και τον αποκτήσαμε μετά από εισήγηση του προπονητή. Από την πρώτη της προετοιμασία; το 90% του ρόστερ ήταν εδώ. Τώρα, βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν και βλέπουμς ότι η ομάδα πλέον ρολάρει. Το ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή ήταν εκτός προγράμματος, το έβαλε πολύ νωρίς η ΕΠΟ και ξέραμε ότι η ομάδα δεν θα είναι έτοιμη. Αποφασίσαμε να μην αλλάξουμε το πλάνο της προετοιμασίας. Θέλαμε η ομάδα να είναι έτοιμη με την έναρξη της σεζόν στο πρωτάθλημα. Εκείνο το ματς ήταν ένα κακό παιχνίδι και πέρασε ο Ηρακλής στα πέναλτι.

Η ομάδα πήρε τους παίκτες που θέλαμε και είχαμε σχεδιάσει και πήραμε και κάποιους παίκτες, που καμία άλλη ομάδα δεν έχει φέρει στην SL2, όπως από την πρώτη Ολλανδίας, Σκωτίας κλπ. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα λέμε πως όλα κρίνονται στο γήπεδο ή στα βιογραφικά. Όλα μετράνε και η πορεία κάθε παίκτη και φυσικά στο τέλος όλα κρίνονται στο γήπεδο. Έχουμε μία ομάδα με ταλαντούχους παίκτες και καλά βιογραφικά για την κατηγορία. Έχουμε και έναν προπονητή που πιστευω θα έχει σε πολύ καλό επίπεδο την ομάδα. Θα είμαστε, όπως φαίνεται, ένας από τους δύο διεκδικητές της ανόδου. Άρα είμαστε μέσα στον στόχο που είχαμε θέσει, να πρωταγωνιστήσει η ομάδα τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα και να έρθουν τα θετικά αποτελέσματα».

Για περσινά επεισόδιά με την Καλαμάτα και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο:

«Πλέον τα μέτρα είναι πολύ σκληρά. Πρέπει να υπάρξει άλλη κουλτούρα. Πρέπει όλοι να μπούμε στην λογική που υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχουν πλεόν δίχτυα στα γήπεδα κλπ. Πρέπει όλοι να το περιορίσουμε αυτό. Αν πετάξεις ένα μπουκάλι μέσα την άλλη εβδομάδα δεν θα είσαι στο γήπεδο. Για ένα υβριστικό σύνθημα παίρνεις πρόστιμο. Το ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός, είναι θέαμα, πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Να αποβάλουμε ότι δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα».

Για το εξωαγωνιστικό κομμάτι που λένε πολλοί:

«Πέρυσι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα είχε μία εύνοια. Στα πλέι οφ είδαμε μία καλύτερη διαιτησία, πολύ καλύτερη η εικόνα. Είδαμε και το ματς στο τέλος Καλαμάτα - Κηφισιά είδαμε μία καλή διαιτησία. Έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα και όπως έγινε στο τέλος, δίκαια ανέβηκε η ομάδα που ανέβηκε. Βλέπω μία κατάσταση πλέον στην διαιτησία πιο μοιρασμένη. Εμείς πέρυσι δεν μιλήσαμε παρά το γεγονός αδικηθήκαμε κάποιες στιγμές. Τώρα μπαίνουμε στο πρωτάθλημα και πιστεύουμε θα έχουμε μία δίκαιη διαιτησία. Εμείς θέλουμε τα παιχνίδια να κρίνονται στα γήπεδα και να δούμε καλό ποδόσφαιρο».

Για το γεγονός πως παράγοντες από την ΑΕΛ πήγαν στην Καλαμάτα, όπως ο κ. Τσιμπανάκος και μπορεί να δούμε περίεργα πράγματα φέτος διαιτητικά:

«Έχει συζητηθεί πολύ αυτό φέτος. Εγώ δεν δέχομαι ότι ένας άνθρωπος είναι πάνω απ όλα, από ομάδες κλπ. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να επηρεάζει αυτή τη συνθήκη, δεν το δέχομαι. Αν γίνει κάτι τέτοιο προφανώς πρέπει να πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Θα πρέπει να περιοριστούμε στα αγωνιστικά και να αναβαθμίσουμε το προϊόν. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο γενικά και για μένα δεν είναι αποδεκτό αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και να περιοριστούμε εκεί. Όποιος παίζει καλύτερα να κερδίζει. Θα κάνουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ομάδας και την επένδυση μας. Αν η ομάδα παίζει καλά πρέπει να παίρνει αυτό που αξίζει».

Για το θέμα με τον Αυλωνίτη:

«Εμείς δεν έχουμε μετανιώσει για ότι έχει γίνει. Στο τέλος της περασμένης σεζόν, είπαμε στον Τάσιο το θέμα. Ο εκπρόσωπος του Τάσου είναι ο άνθρωπος που κάνει τον σχεδιασμό της αντίπαλης ομάδας που διεκδικεί την άνοδο. Δεν γίνεται ο έμπιστος σου άνθρωπος να εκπροσωπείται από έναν άνθρωπο που σχεδιάζει για άλλη ομάδα. Εκεί υπήρξε το θέμα. Πέρασε ένα διάστημα που υπήρξε αυτό το πρόβλημα, περάσαμε μία δύσκολη περίοδο, όμως στο τέλος κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι και οι δύο πλευρές λύσαμε το πρόβλημα που υπήρχε. Στην αρχή παρεξηγηθήκαμε, όμως το λύσαμε. Ότι συνέβη θεωρώ πως θα κάνει καλό. Και τα δύο μέλη έχουμε πλέον εμπιστοσύνη και μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Ο Τάσος είναι ο αρχηγός, τον αγαπάει ο κόσμος και ήταν μία δύσκολη περίπτωση και ένα δύσκολο θέμα. Δεν θα υπάρχουν συνθήκες πάντα καλές. Τώρα νιώθουμε καλά όμως και προχωράμε μαζί για τους στόχους της ομάδας. Πάνω από όλους είναι το συμφέρον της ομάδας, δεν κάναμε κάτι για εμάς εμείς. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να είμαστε ισχυροί».

Για την επικοινωνία της ΠΑΕ προς τα έξω:

«Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους και εχουμε επικοινωνία με όλους. Μιλάμε και με την δημοτική αρχή και με τους υπόλοιπους συλλόγους γενικά. Θέλω να ευχαριστήσω και το μπάσκετ και το βόλεϊ του Πανιωνίου. Όλοι είμαστε δίπλα σε όλους. Και η διοίκηση της ΚΑΕ μας βοηθάει με το cosmorama και ο Στάθης Νικολούζος που δίπλα μας, αγόρασε VIP διαρκείας από την αρχή, παρά το γεγονός πως ήαν καλεσμένοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Στεφάτου, Σκούρα, Λεβέντη, τον κ. Δρίβα κλπ. Στέκονται δίπλα μας και μας βοηθούν».

Για το θέμα με την συναυλία και τον Δήμο:

«Εκεί είχαμε απόλυτο δίκιο εμείς. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αντικειμενικά είχαμε δίκιο εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να βγαίνουμε να μιλάμε όταν υπάρχει σύγχυση. Δεν θα βγάζουμε ανακοινώσεις κλπ. Εσωτερικά θέλουμε να λύνονται τα όποια προβλήματα. Πλέον προχωράμε χωρίς προβλήματα».

Για τις προτεραιότητες της διοίκησης για την ομάδα:

«Δεν υπάρχει σοβαρή ομάδα χωρίς σοβαρές εγκαταστάσεις . Προτεραιότητα να εξυχρονιστεί το γήπεδο μας. Για να φτιάξεις μία σοβαρή εγκατάσταση, θα πρέπει να φτιάξεις ένα πλάνο για την πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου. Τμήμα-τμήμα πρέπει να γίνει αυτό και τα επόμενα χρόνια το γήπεδο της Νέας Σμύρνης πρέπει να έχει την εικόνα που πρέπει να έχει και αρμόζει την ιστορία της ομάδας. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να αναπολούμε την ιστορία. Την μαθαίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε πράγματα και να γράψουμε μάι σύγχρονη ιστορία. Θέλουμε να προσθέσουμε πράγματα και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να φτιάξουμε εδώ το γήπεδο. Αν θέλουμε να πούμε ότι το γήπεδο ανεβαίνει επίπεδο, πρέπει να έχει την ανάλογη υποδομή και εγκατάσταση. Να έρχεται ο κόσμος σε ένα πολύ καλό περιβάλλον.

Από εκεί και πέρα, είναι το προπονητικό κέντρο. Όταν ήρθαμε εδώ δεν υπήρχε κάτι. Φέτος είχαμε συμφωνήσει με τον Φωστήρα να το κάνουμε προπονητικό κέντρο, αλλά μία βδομάδα πριν μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν. Εκείνη την ώρα οργώσαμε όλη την Αθήνα και τελικά συμφωνήσαμε να κλείσουμε το γήπεδο της Κερατέας για δύο χρόνια. Με δικά μας έξοδα κάναμε μία επένδυση στο γήπεδο εκεί για να φτιαχτεί ο αγωνιστικός χώρος και το γυμναστήριο, για να έχουμε καλές συνθήκες δουλειάς. Από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην Κερατέα, που θα είναι όλα έτοιμα. Όλοι οι άνθρωποι της ΠΑΕ κατάπιαν σπαθιά για να βρουν λύση και να μπορεί η ομάδα να έχει τις συνθήκες για να έχει καλό επίπεδο και να πρωταγωνιστήσει. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θέλουμε να τρέξουμε το θέμα και με το προπονητικό κέντρο.

Τρίτη προτεραιότητα. Μία ΠΑΕ πρέπει να έχει σοβαρή ακαδημία. Αν θέλουμε να λέμε ότι ο Πανιώνιος πρέπει να επενδύει στην Ακαδημία και να βγαίνουν παιδιά από εμάς. Είναι στην κουλτούρα μας σαν Πανιώνιο να παράγουμε ποδοσφαιριστές; Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μία ακαδημία στην ΠΑΕ επαγγελματική. Ήδη έχουμε κάνει μία συνεργασία με τον Ρομπέρτο Μικέλι , εκπαιδευτής προπονητής ακαδημιών στην Ρόμα και εκπαιδευτής της ΟΥΕΦΑ, ήρθε στην ομάδα μας και έκανε ένα τρίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον Πανιώνιο, το οποίο είναι πολυ υψηλού επιπέδου.

Είμαστε σε επικοινωνία με τον Ερασιτέχνη για να αναλάβουμε τα αγωνιστικά τμήματα των Ακαδημιών, ώστε η ΠΑΕ να λειτουργεί την ακαδημία. Για εμάς αυτό είναι μεγάλη προτεραιότητα. Θέλουμε να βάλουμε νέα παιδιά να παίξουν στον Πανιώνιο, να βγουν από τον σύλλογο. Αν δεν γίνει αυτό θα θεωρήσω τον εαυτό μου αποτυχημένο. Αυτή είναι η λογική, να βγαίνουν παιδιά από την ακαδημία και εκεί να στηρίζεται η ομάδα. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Πανιώνιο. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι το αναπτυξιακό. Να βγαίνουν ταλέντα και να έχει παιδιά ο προπονητής να δουλέψει. Εγώ θα ήθελα η ομάδα την επόμενη σεζό να παίζουν δύο παιδιά κάτω από 21. Έχουμε αρχίσει και το δουλεύουμε αυτό. Έχουμε πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές και στο δίκτυο. Φέτος το εφάρμοσαν στο Κύπελλο με έναν παίκτη. Εμείς πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας, είναι καλό για τον Πανιώνιο. 21 δεν είναι μικροί για μένα. Πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά για να προσφέρουν στον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και τέλος, για την οικονομική εξυγίανση του συλλόγου, θέλω να σας πω ότι είχαμε ανακοινώνει τριετές πλάνο γι αυτό το θέμα και όπως φαίνεται στο τέλος της διετίας θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι. Η ομάδα δεν θα χρωστάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στο τέλος της χρονιάς θα φύγει αυτός ο βραχνάς και μπαίνουμε πλέον σε άλλη βάση.

Για να επιτευχθούν αυτές οι προτεραιότητες και να πάει καλά η ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει στήριξη, αγάπη και κατανόηση. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλους στον σύλλογο. Αν δεν ενωθούμε όλοι να πετύχουμε, δεν θα γίνει. Η θετική ενέργεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να έρθει ένα αποτέλεσμα. Η αρνητική ενέργεια σε πάει πίσω. Αν είναι να έρθει γκρίνια ας έρθει όταν κάτι δεν πέτυχε. ‘Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά θα μας βρίζουν. Εγώ μπορώ να το διαχειριστώ, άλλα δεν μπορούν όλοι, είναι οι ποδοσφαιριστές κλπ. Να βγάζουμε θετική ενέργεια προς τους παίκτες για να πετύχουμε τους στόχους μας»..

Για την συνεργασία με την Ντομζάλε και την παραχώρηση παικτών με δανεισμό:

«Είναι ένα δίκτυο συνεργασίας. Η Ντομζάλε έχει χαρακτηριστικά του Πανιωνίου. Εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Είναι μία ομάδα που δουλεύει με νέα παιδιά, οπότε μας ενδιαφέρει ένα διεθνές δίκτυο με τέτοιες ομάδες, που έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Είναι σημαντικό και για έναν νέο ποδοσφαιριστή να παίρνουν διεθνείς παραστάσεις. Κάναμε μία αποτίμηση για το τι είναι καλό για τον σύλλογο ώστε να εξελιχθούν κάποια παιδιά. Πρέπει να αποτιμούμε τους παίκτες μας και να τους βοηθάμε να παίρνουν υπεραξία. Πρέπει να βοηθάς έναν παίκτη, να γίνεται η ανανέωση. Δεν πρέπει να αφήνεις παίκτες να πηγαίνουν χαμένοι. Θα υπάρχει μία γενικότερη συνεργασία».

Για την ανακατασκευή του γηπέδου και το προπονητικό κέντρο:

«Έχουμε διετές συνεργασία με την Κερατέα για να κάνουμε τις προπονήσεις μας και αναζητούμε την μόνιμη λύση του προπονητικού κέντρου για τον Πανιώνιο. Σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις για το θέμα του προπονητικού.

Το master plan για το γήπεδο θα το έχουμε περίπου τα Χριστούγεννα και θα ξέρουμε την κοστολόγηση για την ανακατασκευή του γηπέδου, σε τμήματα και χρονοδιαγράμματα.

Το γήπεδο έχει χωρητικότητα περίπου 12 χιλιάδες θέσεις, χωρίς την Θύρα 9. Στο πέταλο της Θύρας 9 αφού θα πρέπει να γκρεμιστεί θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο».

Ο απολογισμός σας γενικότερα και αν θεωρείται πως έχετε αδικηθεί;

«Υπάρχουν στιγμές που ακούς πράγματα που σε στεναχωρούν και σκέφτεσαι αξίζει όλο αυτό; Κάνεις μία προσπάθεια για να βοηθήσεις μία κατάσταση, σπαταλάς χρόνο, στιγμές με την οικογένεια σου κλπ. Είδα το ματς της Εθνικής με την Δανία στο Καραϊσκάκη, μία ομάδα που έχουμε πολύ ταλέντο, παρά την ήττα. Βλέπεις λοιπόν την γκρίνια απέναντι σε μία ομάδα που εγώ νιώθω σαν Έλληνας τυχερός που την βλέπω. Βλέπεις μετά από ένα κακό αποτέλεσμα πως έρχεται η καταστροφή. Οπότε μετά κλείνεις τα αυτιά σου και κάνεις αυτό που πρέπει και μπορείς. Το θέμα είναι αυτά που είπαμε στην αρχή να τα κάνουμε. Στο τέλος μπορείς να κρίνεις το έργο μίας διοίκησης, με το τι παρέλαβε και τι παραδίδει. Αυτό με το τριετές πλάνο έχει παρεξηγηθεί. Στα τρία χρόνια είναι μία εύλογη διάρκεια για να κάνουμε μία αποτίμηση για το τι πέτυχε και έκανε η διοίκηση».

Για την φετινή σεζόν:

«Πέρυσι ξέραμε ότι αγωνιστικά ήταν μία δύσκολη χρονιά για εμάς. Πέρυσι ζήσαμε δύο σημαντικές στιγμές. Η πρόκριση στο Κύπελλο και η νίκη επί της Κηφισιάς εδώ που είπαμε λες να τους την κάνουμε τη ζημιά; Υπήρξε η στιγμή που πιστέψαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μετά ήρθαν μαζεμένοι τραυματισμοί και η ατυχία εδώ με την Καλαμάτα.

Φέτος η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι, στα χαρτιά. Στα φιλικά δεν ήμασταν καλοί, ήταν στο μοντάρισμα. Με τον Λεβαδειακό παίξαμε καλά και πάμε δυνατά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Αν η άνοδος είναι αυτοσκοπός:

«Όταν έχεις μία ομάδα που είναι η μία από τις δύο διεκδικήτριες του τίτλου, ο στόχος της ανόδου είναι αυτοσκοπός. Αν δεν το πετύχουμε φέτος, θα το προσπαθήσουμε του χρόνου. Αλλά τώρα κοιτάμε το σήμερα».