ΠΑΣ Γιάννινα: Εκλεισε τον Χάιδο
Οι «παγουράδες» κατάφεραν ύστερα από πολλές προσπάθειες να αποσπάσουν το πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να αγωνιστούν κανονικά στη Superleague 2 και μετά την επιστροφή του Πέδρο Κόντε συνεχίζουν την ενίσχυση τους κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξανδρος Χάιδος που αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο νεαρός δεξιός μπακ με καταγωγή από τα Ιωάννινα γεννήθηκε στις 22/04/2002, έχει ύψος 1.77μ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΣ.
Ο Χάιδος πέρασε με επιτυχία τις δοκιμαστικές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Νίκου Κούστα και πλέον είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 23χρονος μπακ αποτελεί ένα ακόμη νεαρό ποδοσφαιριστή που εντάσσεται στην αναγέννηση του "Άγιαξ της Ηπείρου" επί προεδρίας Σιόντη.
Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Πανιωνίου και πριν από τον ΠΑΣ Γιάννινα αγωνίστηκε σε Ηλιούπολη, Αστέρα Βάρης, Επισκοπή και Μαρκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.