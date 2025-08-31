Ακόμα μία μεταγραφή για τον «ταλαιπωρημένο» ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος προσπαθεί να χτίσει ένα όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπές ρόστερ για το πρωτάθλημα της Superleague 2.

Οι «παγουράδες» κατάφεραν ύστερα από πολλές προσπάθειες να αποσπάσουν το πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να αγωνιστούν κανονικά στη Superleague 2 και μετά την επιστροφή του Πέδρο Κόντε συνεχίζουν την ενίσχυση τους κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξανδρος Χάιδος που αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο νεαρός δεξιός μπακ με καταγωγή από τα Ιωάννινα γεννήθηκε στις 22/04/2002, έχει ύψος 1.77μ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΣ.

Ο Χάιδος πέρασε με επιτυχία τις δοκιμαστικές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Νίκου Κούστα και πλέον είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο 23χρονος μπακ αποτελεί ένα ακόμη νεαρό ποδοσφαιριστή που εντάσσεται στην αναγέννηση του "Άγιαξ της Ηπείρου" επί προεδρίας Σιόντη.

Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Πανιωνίου και πριν από τον ΠΑΣ Γιάννινα αγωνίστηκε σε Ηλιούπολη, Αστέρα Βάρης, Επισκοπή και Μαρκό.