Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάρκο Στεφανίδη.

Ο Μάρκος Στεφανίδης αποτελεί παρελθόν από την Ηλιούπολη, όπως έκανε γνωστό η ομάδα των νοτίων προαστίων.

Ο Έλληνας προπονητής, που είχε αναλάβει καθήκοντα τον περασμένο Ιούλιο, αποχωρεί λόγω προσωπικού και οικογενειακού προβλήματος που αντιμετωπίζει, όπως ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Ηλιούπολης:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της, με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη, λόγω προσωπικού, οικογενειακού του προβλήματος. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.

Σε ευχαριστούμε θερμά, Μάρκο!