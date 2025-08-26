Ο Νίκος Σιόντης που ηγείται της προσπάθειας σωτηρίας της ομάδας του ΠΑΣ Γιάννινα έκανε ανάρτηση για θετικές εξελίξεις αναφορικά με τις μεταγραφές και όχι μόνο.

Ο Σιόντης έκανε post στα οποία κάνει λόγο για πολύ καλά νέα για τον ΠΑΣ Γιάννινα . Στάθηκε και στο ότι δεν υπάρχει πλέον απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.

Η ανάρτηση του Νίκου Σιόντη

FIFA: Τέλος η απαγόρευση μεταγραφών – Ο ΠΑΣ ξαναγεννιέται. Η μέρα που περιμέναμε ήρθε. Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών. Ο ΠΑΣ ξανασηκώνεται, δυνατός και ζωντανός, και μπαίνει στη νέα εποχή του. Όσοι αμφέβαλαν, διαψεύστηκαν πανηγυρικά.

- Φίλαθλοι:

Αυτό που ζούμε είναι δικαίωση για όλους μας. Δώσαμε μάχη με τον χρόνο και κερδίσαμε. Τώρα είναι η δική σας στιγμή: γεμίστε τους Ζωσιμάδες, κάντε τα διαρκείας sold out, δείξτε σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΠΑΣ δεν πέθανε, ο ΠΑΣ αναστήθηκε. Δεν υπάρχει αύριο – υπάρχει μόνο το σήμερα. Όλοι μαζί, όλοι δίπλα στην ομάδα!

- Χορηγοί – Τοπικές επιχειρήσεις:

Η αναγέννηση είναι γεγονός. Ο ΠΑΣ είναι εδώ και αποδεικνύει ότι μπορεί. Σας καλούμε να μπείτε τώρα στη μάχη. Όχι αύριο. Τώρα. Οι πρώτοι που στάθηκαν στο πλευρό μας ήταν η Natech, μια από τις κορυφαίες fintech εταιρείες της Ευρώπης με έδρα τα Ιωάννινα, και η Alesco, μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία με ρίζες και δύναμη στην τοπική οικονομία. Τις ευχαριστούμε, γιατί άνοιξαν τον δρόμο. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι.

-Επενδυτές:

Από σήμερα ο ΠΑΣ δεν είναι μια υπόθεση αβεβαιότητας. Είναι μια πραγματική επενδυτική ευκαιρία. Καθαρός από τα βάρη, με διασφαλισμένο μέλλον, με κοινό που διψάει και με μια ολόκληρη περιοχή που ανεβαίνει. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι το brand που εκφράζει την Ήπειρο, και η ανάπτυξή του δεν περιορίζεται στο γήπεδο αλλά αγγίζει την οικονομία, τον τουρισμό, την κοινωνία. Όσοι επενδύσουν τώρα, θα είναι οι πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που ήδη άλλαξε ρότα.

- Η επόμενη μέρα:

Ο σχεδιασμός μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και από εδώ και πέρα κορυφώνεται. Ό,τι χτίστηκε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και αντίξοες συνθήκες, τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Δεν σταματάμε ούτε στιγμή.

Ο ΠΑΣ ζει. Ο ΠΑΣ αναπνέει. Ο ΠΑΣ ξαναγεννιέται.

Κι αυτή τη φορά, όλοι μαζί, δεν θα τον αφήσουμε να πέσει ποτέ ξανά.