ΠΑΣ Γιάννινα: Το νέο μήνυμα του Σιόντη που αναφέρει ότι «η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών και ο ΠΑΣ ξανασηκώνεται»
Ο Σιόντης έκανε post στα οποία κάνει λόγο για πολύ καλά νέα για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στάθηκε και στο ότι δεν υπάρχει πλέον απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.
Η ανάρτηση του Νίκου Σιόντη
FIFA: Τέλος η απαγόρευση μεταγραφών – Ο ΠΑΣ ξαναγεννιέται. Η μέρα που περιμέναμε ήρθε. Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών. Ο ΠΑΣ ξανασηκώνεται, δυνατός και ζωντανός, και μπαίνει στη νέα εποχή του. Όσοι αμφέβαλαν, διαψεύστηκαν πανηγυρικά.
- Φίλαθλοι:
Αυτό που ζούμε είναι δικαίωση για όλους μας. Δώσαμε μάχη με τον χρόνο και κερδίσαμε. Τώρα είναι η δική σας στιγμή: γεμίστε τους Ζωσιμάδες, κάντε τα διαρκείας sold out, δείξτε σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΠΑΣ δεν πέθανε, ο ΠΑΣ αναστήθηκε. Δεν υπάρχει αύριο – υπάρχει μόνο το σήμερα. Όλοι μαζί, όλοι δίπλα στην ομάδα!
- Χορηγοί – Τοπικές επιχειρήσεις:
Η αναγέννηση είναι γεγονός. Ο ΠΑΣ είναι εδώ και αποδεικνύει ότι μπορεί. Σας καλούμε να μπείτε τώρα στη μάχη. Όχι αύριο. Τώρα. Οι πρώτοι που στάθηκαν στο πλευρό μας ήταν η Natech, μια από τις κορυφαίες fintech εταιρείες της Ευρώπης με έδρα τα Ιωάννινα, και η Alesco, μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία με ρίζες και δύναμη στην τοπική οικονομία. Τις ευχαριστούμε, γιατί άνοιξαν τον δρόμο. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι.
-Επενδυτές:
Από σήμερα ο ΠΑΣ δεν είναι μια υπόθεση αβεβαιότητας. Είναι μια πραγματική επενδυτική ευκαιρία. Καθαρός από τα βάρη, με διασφαλισμένο μέλλον, με κοινό που διψάει και με μια ολόκληρη περιοχή που ανεβαίνει. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι το brand που εκφράζει την Ήπειρο, και η ανάπτυξή του δεν περιορίζεται στο γήπεδο αλλά αγγίζει την οικονομία, τον τουρισμό, την κοινωνία. Όσοι επενδύσουν τώρα, θα είναι οι πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που ήδη άλλαξε ρότα.
- Η επόμενη μέρα:
Ο σχεδιασμός μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και από εδώ και πέρα κορυφώνεται. Ό,τι χτίστηκε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και αντίξοες συνθήκες, τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Δεν σταματάμε ούτε στιγμή.
Ο ΠΑΣ ζει. Ο ΠΑΣ αναπνέει. Ο ΠΑΣ ξαναγεννιέται.
Κι αυτή τη φορά, όλοι μαζί, δεν θα τον αφήσουμε να πέσει ποτέ ξανά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.