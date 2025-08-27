Πανιώνιος: Δέχθηκε πειθαρχική δίωξη για απρεπή συνθήματα
Πειθαρχική δίωξη κατα του Πανιωνίου από τον Υπεύθυνο Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο λόγος αυτής ήταν τα απρεπή και υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από φιλάθλους της ομάδας της Νέα Σμύρνης, στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Ηρακλή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ
«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Πανιώνιος, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 20-08-2025 στον αγώνα ΠΑΕ Πανιώνιος - ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, εκφωνήθηκαν συνθήματα με απρεπές και υβριστικό περιεχόμενο.»
