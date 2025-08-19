ΠΑΣ Γιάννινα: Παρατάχθηκε με 12 παίκτες αλλά ο κόσμος δεν του γύρισε την πλάτη, πάνω από 3.000 στις Ζωσιμάδες!
Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκλεισε το πρώτο μέρος με τον Βόλο χάνοντας με 2-0 (για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου) αλλά ο κόσμος του έδωσε δυναμικό παρών στις Ζωσιμάδες. Πάνω από 3.000 φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα βρέθηκαν στο γήπεδο και αποθέωσαν τους παίκτες του ΠΑΣ.
Για την ιστορία ο ΠΑΣ ξεκίνησε σε διάταξη 4-1-4-1. Ο Γρηγορίου στο τέρμα, δεξί μπακ ο Καπέρδας, αριστερό ο Γκρέστας, οι Γκόγκας και Δούμας οι στόπερ, ο Καφενζής το εξάρι μπροστά τους, ο Ντεκουμές δεξιά και ο Αθανασίου αριστερά, εσωτερικοί μέσοι οι Χαλατσής και Φλώρος και στην επίθεση ο Τζοβάρας. Στον πάγκο είναι ο Αναγνώστου ως ο 12ος της αποστολής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.