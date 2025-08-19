Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατέβηκε με 12 παίκτες και φουλ... ηρωικά από αγωνιστικής πλευράς με τον Βόλο ωστόσ ο κόσμος του ήταν εκεί.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκλεισε το πρώτο μέρος με τον Βόλο χάνοντας με 2-0 (για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου) αλλά ο κόσμος του έδωσε δυναμικό παρών στις Ζωσιμάδες. Πάνω από 3.000 φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα βρέθηκαν στο γήπεδο και αποθέωσαν τους παίκτες του ΠΑΣ.

Για την ιστορία ο ΠΑΣ ξεκίνησε σε διάταξη 4-1-4-1. Ο Γρηγορίου στο τέρμα, δεξί μπακ ο Καπέρδας, αριστερό ο Γκρέστας, οι Γκόγκας και Δούμας οι στόπερ, ο Καφενζής το εξάρι μπροστά τους, ο Ντεκουμές δεξιά και ο Αθανασίου αριστερά, εσωτερικοί μέσοι οι Χαλατσής και Φλώρος και στην επίθεση ο Τζοβάρας. Στον πάγκο είναι ο Αναγνώστου ως ο 12ος της αποστολής.