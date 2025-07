Μετά την εξέλιξη με την εισαγωγή του ΠΑΣ Γιάννινα σε μηχανισμό ρύθμισης χρεών, μια ανάρτηση του Νίκου Σιόντη στα social media αφήνει ελπίδες σωτηρίας για τον σύλλογο της Ηπείρου.

Μετά από πολλές εβδομάδες αβεβαιότητας, που όλα έδειχναν πως ο ΠΑΣ Γιάννινα οδεύει προς διάλυση έχουμε εξέλιξη που άνοιξε μια ελάχιστη «χαραμάδα» ελπίδας. Το κλαμπ Ηπείρου μπόρεσε να μπει στον μηχανισμό για την ρύθμιση των χρεών του δημοσιού κι έτσι να βάλει σε τάξη ένα ποσό που ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ τη Δευτέρα (7/7) αναμένεται να πληρωθεί και το παράβολο της συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, κάτι το οποίο θα δώσει πίστωση χρόνου στη νέα προσπάθεια που γίνεται σε αυτή τη... μετά Χριστοβασίλη εποχή.

Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο Νίκος Σιόντης, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου (5/7) έστειλε το μήνυμα του με ανάρτηση στα Social Media, η οποία έγραφε: «Μόνο όλοι μαζί μπορούμε.. .Για την πόλη, το σήμα και την φανέλα.... Our Legacy Is Our Future.. .PAS Giannina FC».

Όπως προκύπτει από την πλευρά του Σιόντη, υπάρχουν ακόμη 1-2 συμπαίκτες, οι οποίοι έχουν πρόθεση να μπουν στον ΠΑΣ Γιάννινα και να τον σώσουν από την καταστροφή. Ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας έχει ήδη βάλει ορκωτούς λογιστές, έχει πάρει όλα τα οικονομικά στοιχεία και γνωρίζει όλα τα ποσά που απαιτούνται, ώστε να σωθεί η ομάδα και σε αυτή τη φάση υπάρχει αναμονή για τις εξελίξεις.