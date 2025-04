Το πάρτι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας καλά κρατεί, με τους οπαδούς να τραγουδούν το «ΑΕΛ, ΑΕΛ» και τους παίκτες να αποθεώνονται σε ρυθμούς «We Are the Champions», καθώς η πόλη γιορτάζει την ιστορική άνοδο της ομάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΛΑΡΙΣΑ: Π.ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ, Φ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ν. ΡΑΠΤΗΣ, Θ. ΣΑΝΙΔΑΣ, Μ. ΚΥΡΙΤΣΗ.

Η πλατεία της Λάρισας έχει βουλιάξει και το πάρτι καλά κρατεί! Οι πανηγυρισμοί για την ιστορική άνοδο της ΑΕΛ στη Stoiximan Super League έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης. Οι φίλαθλοι, με βεγγαλικά και συνθήματα, αποθέωσαν την ομάδα τους, τραγουδώντας «We Are the Champions». Η Λάρισα ζει μοναδικές στιγμές με την κεντρική πλατεία να έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πάρτι.

Με ένα τεράστιο «ΑΕΛ», οι παίκτες δίνουν το σύνθημα για ατέλειωτους πανηγυρισμούς και οι οπαδοί ακολουθούν!

Δείτε τα video του Gazzetta:

🐴💥🏆 «We Are the Champioooons»



Η πλατεία της Λάρισας έχει βουλιάξει και το πάρτι καλά κρατεί… pic.twitter.com/5TdWNXplMJ April 12, 2025

" charset="utf-8">