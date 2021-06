Το Gazzetta απαντά στις απορίες για τη «νέα» Super League 2

Η κατηγορία που θα δημιουργηθεί βρίσκεται σε «νηπιακό» στάδιο, σε ότι αφορά τη φόρμουλα διεξαγωγής της, και αναζητούμε απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί. Οι 16 ομάδες από SL2/FL που έχουν ήδη «κλείσει» θέση (ουσιαστικά είναι 18)

Στη ποδοσφαιρική μας «ζωή» μπήκε πλέον η νέα Super League 2, καθώς οι σημερινές (3/6) εξελίξεις έφεραν προ των πυλών τη «συγχώνευση» της 2ης κατηγορίας με την Football League και τη δημιουργία μίας ενιαίας λίγκας, που θα πλαισιωθεί και από 4 Β' ομάδες των «μεγάλων» της Super League 1. Ετσι θα φτάσουμε στον αριθμό «36» που σε πρώτη φάση θα είναι εκείνος των συμμετεχόντων στη Super League 2 της σεζόν 2021/22, με προοπτική πάντως να μειωθεί.

Ακόμη δεν έχει «φιξαριστεί» η φόρμουλα διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος και υπάρχουν αρκετές απορίες, τις οποίες θα προσπαθήσει να «λύσει» το Gazzetta.gr. Με γνώμονα πως το εγχείρημα βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο, θέσαμε ορισμένα βασικά ερωτήματα και αναζητήσαμε απαντήσεις.

-Πόσες και ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα;

Θα είναι 36 ομάδες και πιο συγκεκριμένα οι 12 που ήταν να συμμετάσχουν στη Super League 2 της επόμενης σεζόν, οι 14 από τη φετινή FL που ούτε θα ανέβουν ούτε θα πέσουν, οι 4 Β' ομάδες από τη Super League 1 (κατά πάσα πιθανότητα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ), οι 4 που θα προκύψουν από τα μπαράζ των πρωταθλητών της φετινής Γ' Εθνικής και ΟΦ Ιεράπετρας, ΑΕ Καραϊσκάκης που υποβιβάστηκαν φέτος από την SL2 στην FL.

Ετσι εάν δεν υπάρξει κάποιο θέμα με τα κριτήρια (βλέπε παρακάτω) «κλειδωμένη» θέση έχουν ΑΕΛ, Ξάνθη, Λεβαδειακός, Εργοτέλης, Χανιά, Διαγόρας Ρόδου, Παναχαϊκή, Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας, Καβάλα, Βέροια, Πανσερραϊκός, Καλλιθέα, Ρόδος και Καλαμάτα, το σύνολο 16 ομάδες. Οι υπόλοιπες 20 θα προκύψουν από τις 4 Β'΄ομάδες των «μεγάλων», τις ισάριθμες από τα μπαράζ πρωταθλητών της Γ', μόλις οριστικοποιηθεί (προβάλει τυπικό) ότι ΑΕ Καραϊσκάκης, ΟΦ Ιεράπετρας θα είναι στη νέα SL2 και ακόμη 10 από όσες δεν υποβιβαστούν από την Football League (Καβάλα, Βέροια, Πανσερραϊκός, Καλλιθέα, Ρόδος, Καλαμάτα δεν κινδυνεύουν μαθηματικά).

-Πόσες και πώς θα προβιβαστούν στη Super League 1;

Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Super League 1 και Super League 2. Η μεγάλη κατηγορία «προχωρά» στη σεζόν με γνώμονα πως δεν θα αλλάξει το «1+1», δηλαδή ο τελευταίος της να υποβιβάζεται και ο 13ος να παίζει μπαράζ με τον 2ο της SL2. Εύλογα η τελευταία θα προσπαθήσει να το κάνει μίνιμουμ «2-2», δηλαδή 2 να πέφτουν και ισάριθμοι να ανεβαίνουν. Εάν δεν υπάρξει κοινή γραμμή, τότε τον τελευταίο λόγο θα έχει η ΕΠΟ ως ανώτατη αρχή. Πάντως δύσκολα θα διαφοροποιηθεί το υπάρχων status quo.

-Πόσες θα υποβιβαστούν;

Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο νούμερο, όμως από τη στιγμή που το πλάνο για το μέλλον της κατηγορίας είναι τη σεζόν 2024/25 να διεξαχθεί με μάξιμουμ 18 ομάδες αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο θα πρέπει να... μειώνονται αρκετά. Αρα πάμε για περίπου 8 ίσως και περισσότερες, ανάλογα και με πόσες θα προβιβάζονται από την παρακάτω κατηγορία.

-Οι Β' ομάδες θα έχουν δικαίωμα προβιβασμού ή έστω συμμετοχής στα (ενδεχόμενα) play off;

Το πρώτο αποκλείεται. Για το δεύτερο σκέλος ως αρχικό πλάνο είναι να μπορούν να παίξουν στα play off, ανεξαρτήτως του μη δικαιώματός τους να προβιβαστούν, εάν βέβαια υπάρξουν play off ή play out. Ακόμη ακριβής φόρμουλα διεξαγωγής του πρωταθλήματος δεν υπάρχει, ωστόσο το ενδεχόμενο ύπαρξης play off προβάλει ως το πιο πιθανό. Αντίστοιχα οι Β' Ομάδες και δεν θα υποβιβάζονται, τουλάχιστον για την επόμενη τριετία.





-Τι θα συμβεί με όσες ομάδες δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια (μετοχικό κεφάλαιο μίνιμουμ 250.000 ευρώ και εγγυητική 100.000 ευρώ);

Το πλάνο είναι να μένουν εκτός κατηγορίας και να μην αντικαθίστανται από την παρακάτω. Ετσι το «36» ως νούμερο συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα φαντάζει κάπως να «παλατζάρει», αφού τα οικονομικά κριτήρια είναι αυστηρά. Εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως θα αποβάλλονται αυτόματα ή θα καταλαμβάνουν την τελευταία θέση του ομίλου τους και θα χάνουν όλα τα ματς με 3-0 ή δεν θα προσμετρώνται καν τα παιχνίδια τους αλλά θα υποβιβάζονται λιγότερες ομάδες. Δηλαδή αν προκριθεί η απόφαση την επόμενη σεζόν να πέσουν 8 (και από τους 2 ομίλους) και 3 μείνουν εκτός λόγω κριτηρίων, κατά πάσα πιθανότητα με αγωνιστικά κριτήρια θα υποβιβαστούν 5. Πάντως κρατάμε πως το πιο πιθανό είναι όσες ομάδες δεν πληρούν τα κριτήρια να μην αντικαθίστανται.

-Τι περιορισμοί θα υπάρχουν σε ότι αφορά τη συμμετοχή γηγενών και ξένων παικτών;

Στη συζήτηση που έγινε έπεσε επί τάπητος το ενδεχόμενο να βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή, υποχρεωτικά στην ενδεκάδα κάθε ομάδας τουλάχιστον 7 ποδοσφαιριστές με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνικές ομάδες (χωρίς ηλικιακό περιορισμό).