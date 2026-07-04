Τροσάρ: Συμφωνία Άρσεναλ - Μπεσίκτας για τον Βέλγο
Κάτοικος Κωνσταντινούπολης ο Τροσάρ; Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπεσίκτας για τον Βέλγο αθλητή.
Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός αναφέρει πως οι άνθρωποι του τουρκικού συλλόγου θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να μιλήσουν με τον παίκτη, ο οποίος αναμένεται να πάρει την τελική του απόφαση μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026. Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ για τους «16» της διοργάνωσης.
Το deal μεταξύ των δύο ομάδων ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή bonus. Ο 31χρονος έμπειρος εξτρέμ αναδείχθηκε πρωταθλητής Αγγλίας με τους Gunners και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη.
Ο Τροσάρ έγινε ευρέως γνωστός με τη φανέλα της Μπράιτον, προτού μετακινηθεί στους Κανονιέρηδες. Πριν την περιπλάνησή του στα γήπεδα της Premier League, αγωνίστηκε αποκλειστικά σε συλλόγους της πατρίδας του.
🚨⚪️⚫️ Besiktas prepare mission in the US to negotiate personal terms with Leandro Trossard. ✈️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026
Besiktas have already reached club to club agreement with Arsenal for Trossard.
Fee will be €18m plus €2m add-ons, as @gunnerblog.
Trossard to make final decision after World Cup. pic.twitter.com/HxZuMrhJ43
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