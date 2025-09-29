Ο Παπανικολάου εκτέλεσε τον Γιαννιώτη με κεφαλιά, στην αναμέτρηση της Ρίζεσπορ με την Κασίμπασα (vid)

Ο Γιάννης Παπανικολάου σκόραρε με κεφαλιά απέναντι στον Ανδρέα Γιαννιώτη, στον αγώνα ανάμεσα στη Ρίζεσπορ και την Κασίμπασα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ρίζεσπορ σημείωσε ο Γιάννης Παπανικολάου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του τούρκικου πρωταθλήματος κόντρα στην Κασίμπασα. Μάλιστα, το πέτυχε απέναντι σε Έλληνα γκολκίπερ, τον Ανδρέα Γιαννιώτη.

Η Ρίζεσπορ γνώρισε την ήττα με 1-2 στην έδρα της από την Κασίμπασα, με το μοναδικό τέρμα των γηπεδούχων να σημειώνεται από τον Παπανικολάου, ο οποίος σκόραρε με όμορφη κεφαλιά, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Ανδρέα Γιαννιώτη. Οι δύο Έλληνες αγωνίστηκαν βασικοί με τις ομάδες τους και έπαιξαν σε όλη τη διάρκεια του 90λεπτου.

Με αυτήν την ήττα, η Ρίζεσπορ μετρά μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, και βρίσκεται στη 13η θέση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η Κασίμπασα με αυτήν την εκτός έδρας νίκη έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε στην 11η θέση.