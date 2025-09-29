Ο Παπανικολάου εκτέλεσε τον Γιαννιώτη με κεφαλιά, στην αναμέτρηση της Ρίζεσπορ με την Κασίμπασα (vid)
Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ρίζεσπορ σημείωσε ο Γιάννης Παπανικολάου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του τούρκικου πρωταθλήματος κόντρα στην Κασίμπασα. Μάλιστα, το πέτυχε απέναντι σε Έλληνα γκολκίπερ, τον Ανδρέα Γιαννιώτη.
Η Ρίζεσπορ γνώρισε την ήττα με 1-2 στην έδρα της από την Κασίμπασα, με το μοναδικό τέρμα των γηπεδούχων να σημειώνεται από τον Παπανικολάου, ο οποίος σκόραρε με όμορφη κεφαλιά, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Ανδρέα Γιαννιώτη. Οι δύο Έλληνες αγωνίστηκαν βασικοί με τις ομάδες τους και έπαιξαν σε όλη τη διάρκεια του 90λεπτου.
Δείτε ΕπίσηςΝέα γκολάρα του Τριάντη στο MLS (vid)
Με αυτήν την ήττα, η Ρίζεσπορ μετρά μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, και βρίσκεται στη 13η θέση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η Κασίμπασα με αυτήν την εκτός έδρας νίκη έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε στην 11η θέση.
⏱ 60'— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 28, 2025
GO⚽⚽⚽⚽OLLLLL
Ioannis Papanikolaou
Çaykur Rizespor'umuz 1-1 Kasımpaşa#BurasıAskoroz 💚💙 #ÇRSvKSP pic.twitter.com/5wznWn7TVb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.