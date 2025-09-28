Νέα γκολάρα του Τριάντη στο MLS (vid)
Μόλις δύο αγωνιστικές μετά την γκολάρα που είχε σημειώσει από το κέντρο του γηπέδου στο ντεμπούτο του με την Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ο Νεκτάριος Τριάντης σκόραρε ξανά, όχι από τόσο μακριά, αλλά με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο.
Ο 22χρονος Ελληνοαυστραλός μέσος γλίτωσε την ομάδα του από την ήττα με το γκολ που σημείωσε στο 65ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τους Κολοράντο Ράπιντς με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ μακριά από την περιοχή, με το οποίο ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
Ο «Νέκταρ», όπως είναι το παρατσούκλι που του έχει δώσει η ομάδα του, μετράει πλέον δύο γκολ και μία ασίστ στα τέσσερα ματς που έχει αγωνιστεί με την φανέλα του κλαμπ από την Μινεσότα σε MLS και US Open Cup.
Δείτε το υπέροχο γκολ του Τριάντη
Nectar lets it fly from Denver and we are LEVEL pic.twitter.com/tiMn6igg2x— x - Minnesota United FC (@MNUFC) September 28, 2025
