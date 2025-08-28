Μπεσίκτας: Απέλυσε τον Σόλσκιερ που την άφησε... εκτός Ευρώπης!
Τέλος ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την Μπεσίκτας! Μόλις επτά μήνες μετά από την πρόσληψή του, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Νορβηγό προπονητή, ως απόρροια του αποκλεισμού της Μπεσίκτας από το Conference League και την Ευρώπη.
Η Μπεσίκτας φιλοξένησε τη Λωζάνη στη ρεβάνς και ήθελε τη νίκη μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Οι Ελβετοί «σόκαραν» την τουρκική ομάδα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το γκολ του Μπάτλερ-Ογιεντέτζι, με το 0-1 να παραμένει ως το τέλος. Μερικά λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Μπεσίκτας κούνησε... μαντήλι στον Σόλσκιερ.
