Παρελθόν από την Μπεσίκτας αποτελεί ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, με τον τουρκικό σύλλογο να προχωράει στην απόλυση του Νορβηγού τεχνικού μετά τον εντός έδρας αποκλεισμό από την Λωζάνη!

Τέλος ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την Μπεσίκτας! Μόλις επτά μήνες μετά από την πρόσληψή του, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Νορβηγό προπονητή, ως απόρροια του αποκλεισμού της Μπεσίκτας από το Conference League και την Ευρώπη.

Η Μπεσίκτας φιλοξένησε τη Λωζάνη στη ρεβάνς και ήθελε τη νίκη μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Οι Ελβετοί «σόκαραν» την τουρκική ομάδα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το γκολ του Μπάτλερ-Ογιεντέτζι, με το 0-1 να παραμένει ως το τέλος. Μερικά λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Μπεσίκτας κούνησε... μαντήλι στον Σόλσκιερ.