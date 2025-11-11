Εκτός αποστολής για τα παιχνίδια της Τουρκίας στα Προκριματικά Μουντιάλ 2026 τέθηκε ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ, λόγω φερόμενης εμπλοκής του στο σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων.

Το ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνταράσσεται για ακόμη μία φορά για λόγους εξωαγωνιστικούς, αφού το πολύκροτο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ την Δευτέρα (10/11) η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF) κατoνόμασε 1.024 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων οι 27 αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Τουρκίας για τους προσεχείς αγώνες των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026! Ο Ελμαλί φέρεται πως είναι μπλεγμένος στο εν λόγω σκάνδαλο, ενώ ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια στα social media αρνούμενος τη συμμετοχή του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το όνομά μου συμπεριλήφθηκε στον φάκελο λόγω μιας στοιχηματικής συναλλαγής που έγινε πριν από περίπου πέντε χρόνια και δεν αφoρούσε δική μου ομάδα. Έκτοτε, δεν έχω στοιχηματίσει ούτε έχω οποιαδήποτε σχέση με το θέμα αυτό», σύμφωνα με τον παίκτη της Γαλατάσαραϊ.

Οι 27 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας έχουν τεθεί σε αναστολή, ενώ ακόμη 77 προέρχονται από την δεύτερη κατηγορία. Τα παιχνίδια πάντως θα συνεχιστούν κανονικά παρά τις τιμωρίες που έχουν υποστεί παίκτες και ομάδες. Τον περασμένο μήνα, η TFF έθεσε σε διαθεσιμότητα για 8-12 μήνες συνολικά 149 διαιτητές λόγω φερόμενης συμμετοχής τους σε παράνομα στοιχήματα.