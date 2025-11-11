Τουρκία: Εκτός εθνικής παίκτης της Γαλατάσαραϊ για συμμετοχή στο σκάνδαλο στοιχηματισμού
Το ποδόσφαιρο της Τουρκίας συνταράσσεται για ακόμη μία φορά για λόγους εξωαγωνιστικούς, αφού το πολύκροτο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ την Δευτέρα (10/11) η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF) κατoνόμασε 1.024 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων οι 27 αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.
Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Τουρκίας για τους προσεχείς αγώνες των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026! Ο Ελμαλί φέρεται πως είναι μπλεγμένος στο εν λόγω σκάνδαλο, ενώ ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσια στα social media αρνούμενος τη συμμετοχή του.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το όνομά μου συμπεριλήφθηκε στον φάκελο λόγω μιας στοιχηματικής συναλλαγής που έγινε πριν από περίπου πέντε χρόνια και δεν αφoρούσε δική μου ομάδα. Έκτοτε, δεν έχω στοιχηματίσει ούτε έχω οποιαδήποτε σχέση με το θέμα αυτό», σύμφωνα με τον παίκτη της Γαλατάσαραϊ.
Οι 27 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας έχουν τεθεί σε αναστολή, ενώ ακόμη 77 προέρχονται από την δεύτερη κατηγορία. Τα παιχνίδια πάντως θα συνεχιστούν κανονικά παρά τις τιμωρίες που έχουν υποστεί παίκτες και ομάδες. Τον περασμένο μήνα, η TFF έθεσε σε διαθεσιμότητα για 8-12 μήνες συνολικά 149 διαιτητές λόγω φερόμενης συμμετοχής τους σε παράνομα στοιχήματα.
Football players from Galatasaray and Besiktas are among 1,024 players suspended by the Turkish Football Federation (TFF) as part of an investigation into betting.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2025
Galatasaray defender Eren Elmali was pulled from Turkey’s squad preparing to play World Cup qualifying games… pic.twitter.com/WmOQEuCVgA
