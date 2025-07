Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γαλατάσαραϊ δεν συμφωνεί με τους όρους της Νάπολι για τον Όσιμεν, η οποία ζητάει ρήτρα μεταπώλησης και πλήρη εξόφληση των δόσεων των 35 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026.

Η Γαλατάσαραϊ είπε «όχι» στους οικονομικούς όρους της Νάπολι για την απόκτηση του Βίκτορ Οσιμέν. Οι Ιταλοί φέρονται να ζήτησαν ρήτρα μεταπώλησης και πλήρη εξόφληση των δόσεων των 35 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026, όμως οι Τούρκοι δεν έδειξαν διάθεση να συμβιβαστούν με αυτούς τους όρους, όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος δημοσιογράφος.

Η διαφωνία στις οικονομικές λεπτομέρειες και η άρνηση για ρήτρα αποτελούν εμπόδιο ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αφήνοντας το μέλλον του Νιγηριανού επιθετικού ανοιχτό.

Η «Τσιμ Μπομ» αντιπρότεινε στους πρωταθλητές Ιταλίας το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ να καταβληθεί άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα 35 εκατομμύρια ευρώ να εξοφληθούν σε δόσεις μέχρι το 2027, χωρίς καμία ρήτρα μεταπώλησης. Αναμένεται η απάντηση των Ιταλών για να συνεχιστεί ένα από τα μεταγραφικά «σίριαλ» του καλοκαιριού.

