Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζοσέ Μουρίνιο σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, με τον Πορτογάλο να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο χρόνων με τους Τούρκους!

Οριστικά στη Φενέρμπαχτσε ο Ζοσέ Μουρίνιο! Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν τα ιταλικά Μέσα. Ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Μουρίνιο έχει ήδη συμφωνήσει με τη Φενέρ. Ο Special One αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 και να συνεχίσει στην Κωνσταντινούπολη, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο με τη Ρόμα.

Στην Τουρκία το πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, καθώς τονίζεται ότι η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με τους Τούρκους, ο πρόεδρος της Φενέρ, Αλί Κοτς, θα συναντηθεί με τον Μουρίνιο στο Λονδίνο ώστε να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

