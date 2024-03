Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι σοκαριστικές εικόνες βίας στην Τουρκία, με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε να μάχονται σώμα με σώμα με τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ.

Κάτι παραπάνω από επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και τη Φενέρμπαχτσε, αφού η λήξη του στιγματίστηκε από επεισόδια. Οπαδοί της πρώτης εισέβαλαν στο γήπεδο και πιάστηκαν στα χέρια με τους παίκτες των Κωνσταντινουπολιτών.

Ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα, πλακώθηκαν στα αλήθεια με τους ανεγκέφαλους που έκαναν το ντου, με τις εικόνες των μαχών τους να έχουν ήδη γίνει viral.

Michy Batshuayi with a Jackie Chan move, on a Trabzonspor fan who tried to attack the playerspic.twitter.com/e4xKnCzwA5