Η Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμη να δώσει τα... πάντα για χάρη του Ζοσέ Μορίνιο, στον οποίο προσφέρει 30 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», η τουρκική ομάδα είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» και να πάρει στην Κωνσταντινούπολη τον Special One. Υπενθυμίζουμε πως ο 61χρονος πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός, βρίσκεται μακριά από τους πάγκους από τον περασμένο Ιανουάριο και την απόλυσή του από τη διοίκησης της Ρόμα.

