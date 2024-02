Τη μεγαλύτερή «πληγή» της προπονητικής του καριέρας αποκάλυψε ο Ζοζέ Μουρίνιο, γυρνώντας πίσω στο 2012, όταν καθόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ούτε η πεντάρα από την Μπαρτσελόνα το 2010, ούτε η εξάρα από την Μπόντο Γκλιμτ το 2021, όταν ήταν προπονητής της Ρόμα. Ο Ζοζέ Μουρίνιο αποκάλυψε την πιο σκληρή ήττα, αυτή που τον πόνεσε περισσότερο από κάθε άλλη στην καριέρα τους ως προπονητής ταξιδεύοντας πίσω στο 2012.

Ο λόγος για τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά του Champions League. Μιλώντας σε ένα ντοκιμαντέρ του Amazon, ο Πορτογάλος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο βράδυ, ομολογώντας πως ήταν η μοναδική ήττα που τον έκανε να κλάψει.

Hundido es poco. No he vuelto a ver nada de ese vídeo, ni por supuesto aquella tanda de penaltis que de vez en cuando veo en twitter y paso rápido.



Mourinho ha perdido dos semifinales de UCl en penaltis, pero sin duda esta para él fue la más dolorosa.