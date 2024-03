Ο διάσημος Πορτογάλος προπονητής μάλλον εξέφρασε την προτίμησή του για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου δίνει το «παρών» σε ένα ακόμα Grand Prix της Formula 1. Διάσημοι ποδοσφαιριστές και προπονητές θα παρακολουθήσουν από κοντά το δεύτερο αγώνα της φετινής σεζόν.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ζοζέ Μουρίνιο, που αυτό το διάστημα δεν βρίσκεται στον πάγκο κάποιας ομάδας. Ο 61 ετών Πορτογάλος τεχνικός επισκέφθηκε το γκαράζ της Aston Martin, όπου είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Φερνάντο Αλόνσο.

A special driver 🤝 the special one.#SaudiArabianGP pic.twitter.com/59QOoHj8Q9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 9, 2024

O «Special One» επισκέφθηκε και άλλες ομάδες, όπως την Willams.

A ✨ special ✨ visitor in the garage 😉



Welcome, Jose! 👋 pic.twitter.com/pHpaeWvgCS

— Williams Racing (@WilliamsRacing) March 9, 2024

Photo Credits: Aston Martin F1 Team