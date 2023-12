Ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ στη νίκη της Τράμπζονσπορ επί της Κορούμ με 3-1 για το Κύπελλο Τουρκίας.

Στους «32» του Κυπέλλου Τουρκίας προκρίθηκε η Τράμπζονσπορ. Η ομάδα των Ταξιάρχη Φούντα και Τάσου Μπακασέτας νίκησε με 3-1 την Κορούμ της δεύτερης κατηγορίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Ο Φούντας άνοιξε το σκορ με το πρώτο του γκολ στην Τουρκία, μόλις στο 3', οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 16' με τον Βερχέιντ και εν συνεχεία «καθάρισε» ο Μπακασέτας με γκολ και ασίστ. Στο 19' ο αρχηγός της Εθνικής έβγαλε φανταστική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Ντεστάν έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Τράμπζον και στο 61' με βολέ μετά από ριμπάουντ μέσα στην περιοχή έκανε το 3-1 που έμεινε μέχρι το φινάλε.

Trabzonspor retook lead again. Goal by Enis Destan and assist Bakasetas



