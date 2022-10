Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Fotomac» οι άνθρωποι της Γαλατασαράι «παλεύουν» από τώρα για το... απόλυτο «μπαμ» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ενόψει του Γενάρη.

Παρά τις πιέσεις που άσκησε το καλοκαίρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως μέχρι στιγμής δεν δείχνει... ευτυχισμένος στους Κόκκινους Διαβόλους, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Έρικ Τεν Χαγκ. Με βάση αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται τον ερχόμενο Γενάρη να ανοίξει θέμα για το μέλλον του Πορτογάλου σταρ.

Η Γαλατάσαρι ήταν από τις πλέον... δραστήριες ομάδες στο μεταγραφικό παζάρι, αφού απέκτησε μεταξύ άλλων τους Τορέιρα, Ολιβέιρα, Μάτα, Σεφέροβιτς, Μέρτενς και Ικάρντι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Fotomac» οι «Τσιμ Μπομ» ψάχνουν την «απόλυτη βόμβα» το καλοκαίρι με την απόκτηση του CR7 και ανάμεσα στις δυο πλευρές υπάρχουν καθημερινές επαφές.

🇹🇷⚽ @GalatasaraySK are ready to go all the way to sign Portuguese superstar Cristiano Ronaldo in January. The club hasn't given any names, but everything suggests Cristiano is the No.1 objective. #TurkishLeague pic.twitter.com/PXDXvDRLny