Ο Ντρις Μέρτενς έμεινε ελεύθερος από τη Νάπολι και βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Γαλατασαράι, η οποία θέλει να τον κάνει κάτοικο Τουρκίας μέχρι το 2024.

Κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή είναι η Γαλατασαράι, καθώς βρίσκεται μια «ανάσα» από την οριστική συμφωνία με τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Νάπολι, Ντρις Μέρτενς! Ο διεθνής Βέλγος επιθετικός αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια, 397 ματς, 148 γκολ, δυο κύπελλα και ένα Super Cup από τον ιταλικό Βορρά και αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Νάπολι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από Ιταλία και Τουρκία ο βραχύσωμος «killer» βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Γαλατασαράι και οι δυο πλευρές είναι κοντά σε οριστική συμφωνία μέχρι το 2024. Η «Γαλατά» είναι δραστήριο στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς έχει αγοράσει τον Σέρτζιο Ολιβέιρα από την Πόρτο και είναι κοντά στην απόκτηση του διεθνή Ουρουγουανού χαφ, Λούκας Τορέιρα από την Άρσεναλ.

