Μυθικό τρολάρισμα από τη Γαλατασαράι που αφορμώμενη από την απόφαση της Φενέρ να αποχωρήσει από τον τελικό του Super Cup τύπωσε μπλουζάκια με σχετικό λόγκο!

Ο Μάουρο Ικάρντι σκόραρε στα 50 δευτερόλεπτα για τη Γαλατά στον τελικό του Super Cup κόντρα στη Φενέρ και λίγα λεπτά αργότερα οι παίκτες της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League, αποχώρησαν όπως είχαν προειδοποιήσει, [θυμίζουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Φενέρ, Ερόλ Μπιλετσίκ, είχε ξεκαθαρίσει πως η ομάδα του θα κατέβει με την U-19, μετά την απόρριψη των αιτημάτων της Ομοσπονδίας για ξένο διαιτητή και αναβολή του τελικού] από τον αγωνιστικό χώρο. Με αφορμή αυτό το συμβάν, η Γαλατά αποφάσισε να τυπώσει μπλουζάκια με το μήνυμα: «Ένα λεπτό μαζί σου» τρολάροντας τη μεγάλη της αντίπαλο.

Δείτε τα:

👕 Galatasaray took a jab at Fenerbahçe with "One Minute With You" t-shirts. 🇹🇷



This refers to the incident where Fenerbahçe's U19 players walked off the field after conceding a goal in the first minute of a match. Their protest resulted in Galatasaray winning the Super Cup by… pic.twitter.com/ym2A7BKcLK